Funarte anuncia investimentos de R$ 100 milhões para fomento às artes

A Funarte anunciou investimentos de R$ 100 milhões em programas de fomento às artes. Segundo o Ministério da Cultura, as ações reafirmam o compromisso do governo brasileiro com a cultura para a reconstrução do país e inauguram os novos rumos da Funarte, que completa 50 anos em 2025. O programa Funarte Retomada contempla editais voltados para os segmentos das artes visuais, circo, dança, música e teatro.

As linhas de fomento e outras iniciativas foram anunciadas no histórico edifício do Palácio Capanema, no Rio de janeiro, pela presidente da Funarte, Maria Marighela, e a ministra da cultura, Margareth Menezes.

Menezes afirmou que o Ministério da Cultura está empenhado em dar condições para que a Funarte possa colocar em marcha suas ações e ressaltou que tem trabalhado para a aprovação do Marco Regulatório do Fomento à Cultura, que normatiza a execução das políticas publicas para área.



A presidente da Funarte, Maria Marighela, destacou que a escolha dos editais priorizou as pessoas, os artistas, produtores de arte.

Todos os editais preveem cotas: mínimo de 20% para projeto de pessoas negras, mínimo de 10% para projetos de pessoas indígenas e 10% para projetos de pessoas com deficiência. Todos os projetos devem prever a adoção de medida de acessibilidade física e comunicacional. A apresentação dos projetos pode ser oral, gravada em vídeo, por pessoas físicas e todos os editais tem uma versão acessível e guia em linguagem simples, disponibilizados no site da Funarte.

