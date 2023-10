Funarte lança convocatória para mapeamento de acervos de arte no Brasil

A- A+

Estão abertas as inscrições para a convocatória "Funarte Mapeamento de Acervos de Arte no Brasil, proposta pela Fundação Nacional de Artes (Funarte) com o intuito de reunir subsídios para construção de políticas públicas para reconhecimento, preservação e difusão de acervos de arte no País.



A convocatória - que segue com cadastro aberto até 25 de janeiro de 2024 - é direcionada para fazedores de arte, familiares, grupos, companhias, instituições públicas ou privadas em áreas como circo, dança, teatro, música e artes visuais.







O cadastro, on-line, dos acervos documentais, bibliográficos e artísticos existentes no Brasil é voltado para pessoas físicas e jurídicas e deve ser feito por meio deste link.



Serviço

Convocatória "Funarte Mapeamento de Acervos de Arte no Brasil"

Inscrições abertas até 25 de janeiro de 2024, neste link

Informações: E-mail [email protected]





