Famosos Funcionária rendida e luta com bandido: saiba como foi assalto dentro de casa de Manoel Soares No momento do crime, Soares estava na residência com quatro de seus seis filhos, o genro e uma ajudante. A esposa, Dinorah Rodrigues, não estava no local

Imagens de câmeras de segurança registraram o momento em que um criminoso invade à casa do apresentador Manoel Soares, no bairro do Morumbi, Zona Sul de São Paulo. Após perceber que o bandido não estava armado, o jornalista entrou em luta corporal. Veja o passo a passo de como foi o assalto.

Uma funcionária do apresentador foi rendida em frente ao portão quando ia embora. Ela foi obrigada a voltar e abrir a porta. De camisa azul e bermuda vermelha, o criminoso mandou que a funcionária e um dos filhos de Manoel deitassem no chão. Ele vai até o meio da sala e pega um eletrônico que estava na bancada e coloca por dentro da roupa.

Logo em seguida, o genro do apresentador percebeu a movimentação e desce as escadas. Nas imagens, ainda é possível ver quando o assaltante pega o celular e outros pertences do jovem. No momento do crime, Soares estava na residência com quatro de seus seis filhos, o genro e uma ajudante. A esposa, Dinorah Rodrigues, não estava no local.

Manoel é a terceira vítima do assaltante, mas conversando consegue levar o homem para a área externa. Toda a ação dentro do imóvel durou cerca de 3 minutos. Ao tentar deixar o imóvel, Manoel percebe que o criminoso não estava armado e entra em luta com ele. Filho e o genro chegam em seguida.

O assaltante está internado em estado grave e jornalista e família passam bem. Segundo a Secretaria de Segurança Pública de SP (SSP), policiais militares foram chamados às 21h, mas ao chegar na residência do jornalista já encontraram o criminoso rendido no local.

Em nota, a assessoria do jornalista confirmou que todos ficaram bem após a ocorrência. O comunicado também lembra que não incentiva reações a assaltos e classificou a situação como “excepcional”.

“A assessoria de imprensa de Manoel Soares comunica que tanto o apresentador quanto sua família encontra-se em segurança e bem. Na noite de segunda-feira, dia 18, foram alvo de uma tentativa de assalto em sua residência, felizmente, o assaltante foi detido. Manoel ressalta que não incentiva reações a assaltos e diante da circunstância excepcional, agiu em legítima defesa para proteger seus familiares. Ele espera que o assaltante responda de acordo com a lei", diz comunicado.

Manoel Soares deixou a Globo em junho. Na emissora, ele trabalhou em programas como "É de casa", "Se joga" e "Encontro com Patrícia Poeta". Manoel também chegou a integrar a bancada do "Papo de Segunda", do GNT. Além de jornalista e apresentador, ele é ativista e foi cofundador da Central Única das Favelas (CUFA).

O caso foi registrado no 89° DP (Jardim Taboão) e encaminhado ao 34º DP (Morumbi) para investigações".

