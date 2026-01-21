A- A+

SHOW Funcionário bebe demais em show da Anitta e acaba postando vídeos "triloucos" no perfil da empresa Festa em que Raoni Medeiros aparece dançando em vídeos aconteceu no Rio de Janeiro, na terça-feira (20)

Está permitido beber demais e acabar publicando vídeos no perfil da empresa em que trabalha como social media? Isso, ainda não. Mas a Jazz Veículos, ao que parece, levou super na esportiva depois que o funcionário Raoni Medeiros fez exatamente uma sequência de vídeos diretamente de um show dos Ensaios da Anitta no Rio de Janeiro, na terça-feira (20).

Nas imagens, ele aparece bebendo, dançando e interagindo com pessoas enquanto a cantora estava no palco.

As imagens viralizaram nas redes sociais, e o engajamento do perfil da empresa aumentou consideravelmente. “Alô, boss! Retira o social media da adm porque ele vai a mais três Ensaios da Anitta nos próximos dias. Anitta, corre aqui”, brincou o perfil da Jazz Veículos ao repercutir o momento inusitado.

“O divo merece um aumento por esse marketing acidental”, brincou uma pessoa. “Ele não vai ficar desempregado nunca, serviu muito. E garanto que ajudou muito na divulgação”, apontou um outro internauta.

