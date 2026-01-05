A- A+

Louvre Funcionários do Louvre aprovam retomar a greve iniciada em dezembro Eles protestam contra as condições de trabalho no museu, que reabrirá parcialmente

Os funcionários do Louvre votaram, nesta segunda-feira (5), pela retomada da greve iniciada em 15 de dezembro e suspensa durante as festas de fim de ano, em protesto contra as condições de trabalho no museu, que reabrirá parcialmente.

Os trabalhadores do museu mais visitado do mundo aprovaram "por unanimidade" a retomada da greve em assembleia, segundo os sindicatos CFDT e CGT, que consideraram que não houve "avanços suficientes" nas negociações com o Ministério da Cultura francês.

"Cerca de 350 pessoas, de diferentes departamentos — administradores, curadores, pessoal de apoio — votaram por unanimidade" a favor da retomada da mobilização, disse Valérie Baud, representante do CFDT, à AFP.

A direção do Louvre afirmou que o museu estará "parcialmente" aberto e que o "tour das obras-primas", que inclui a Mona Lisa, a Vênus de Milo e a Vitória de Samotrácia, estará disponível.

Os funcionários protestam contra a falta de pessoal, principalmente na vigilância das salas, e contra o aumento do preço dos ingressos para turistas não europeus, medida que entra em vigor em 14 de janeiro.

O museu está no centro das atenções desde o roubo espetacular de 19 de outubro, quando quatro homens invadiram o local por uma janela e fugiram com diversas joias avaliadas em mais de 100 milhões de dólares (cerca de R$ 550 milhões) em apenas alguns minutos.

