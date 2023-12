Funcultura 2023 anuncia resultado final do edital audiovisual e encerra programação do ano

A- A+

Encerrando a programação do ano do fomento estadual para a Cultura, foi divulgado o resultado final do 17º Edital do Programa de Fomento à Produção Audiovisual de Pernambuco – Funcultura 2022/2023, promovido pelo Governo do Estado de Pernambuco, por meio da Secretaria Estadual de Cultura (Secult-PE) e da Fundação do Patrimônio Histórico e Artístico de Pernambuco (Fundarpe). Clique aqui e confira o resultado final. E aqui para conferir o resultado dos recursos.



Após o anúncio do resultado preliminar, divulgado em 15 de junho passado, três recursos foram deferidos, mas nem todos os deferimentos causaram impacto na lista de projetos aprovados.



Nessa edição foram inscritas no site Mapa Cultural de Pernambuco 425 propostas. Deste total, 23 propostas (5%) foram descartadas por estarem duplicadas. Das 402 propostas restantes, 276 (69%) foram habilitadas na fase de análise documental e 126 (31%) foram inabilitadas resultando na aprovação de 99 propostas.

Quanto à categoria foram aprovadas 19 propostas de Curta e Média-metragem; 15 de Revelando os Pernambucos; 12 de Difusão; 12 de Desenvolvimento do Cineclubismo; 10 de Formação; 7 de Desenvolvimento de Longa-Metragem; 5 de Desenvolvimento de Produtos para TV; 4 de Produtos para Televisão; 4 de Pesquisa e Preservação; 4 de Finalização e Distribuição de Longa-Metragem; 3 de Longa-Metragem; 2 de Obra Seriada de Curta Duração; 1 de Web Série/Web Canal; e 1 de Games.

Na análise geográfica por macrorregião do Estado, a Região Metropolitana do Recife (RMR) conta com 49 (49%) propostas aprovadas. Outras 28 (28%) representam o Sertão, 13 (13%) o Agreste e 9 (9%) a Zona da Mata. Já quanto à Região de Desenvolvimento (RD) as propostas estão assim distribuídas: 49 na RMR; 10 no Agreste Central; 9 no Sertão do São Francisco; 8 no Sertão do Moxotó; 7 na Zona da Mata Norte; 6 no Sertão do Pajeú; 2 na Zona da Mata Sul; 2 no Sertão do Araripe; 2 no Sertão de Itaparica; 2 no Agreste Setentrional; 1 no Agreste Meridional; e 1 no Sertão Central.



De acordo com a identidade de gênero dos(as) proponentes, 47 (47,47%) declararam feminina, 45 (45,45%) masculina e 6 (6,06%) que se identificam com outra expressão de gênero. Apenas um (1,01%) preferiu não informar a identidade.



A inclusão social dos recursos disponibilizados pelo edital também foi verificada por meio da acessibilidade prevista para o produto final: há 75 (75,76%) propostas habilitadas com recursos de libras; 73 (73,74%) preveem legendagem; audiodescrição está presente em 52 (52,53%) propostas; 22 (22,22%) propõem outros recursos; e 3 (3,03%) contam com sistema de escrita tátil utilizado por pessoas cegas ou com baixa visão, mais conhecido como braile.

