Funcultura Audiovisual: lista de projetos contemplados da 20ª edição é divulgada
Lista foi divulgada nesta sexta-feira (14) com o resultado final do edital
Os longas "Quem Não Deve, Não Treme" (Petrolina) e "Quem Não Conhece Lolita, Não Conhece o Recife" (Bezerros) e os curtas "A Rasga-Mortalha e a Jurema" (Arcoverde) e "Épitácio Pessoa: O Aprendiz do Rei do Baião que Virou Mestre" (Granito) são alguns dos projetos contemplados na 20ª edição do Funcultura Audiovisual.
Divulgado nesta sexta-feira (14), o resultado final do Edital do Programa de Fomento à Produção Audiovisual de Pernambuco (Funcultura 2025/2026) contempla projetos de diversos territórios.
A consulta à lista pode ser feita no site do Mapa Cultural de Pernambuco.
Atualmente o edital Audiovisual chega às seguintes categorias: desenvolvimento de projetos; produção; finalização; distribuição; difusão; preservação; pesquisa; formação; cineclubismo; games; televisão e desenvolvimento regional.
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De acordo com Calrice Andrade, diretora de Fomento da Fundarpe e presidente da Comissão de Editais Funcultura, houve ampliação na contemplação dos projetos, fato que mostra uma mudança de política pública.
"O estado deixa de financiar apenas o produto final e passa a investir também na sustentabilidade do setor audiovisual", ressalta a gestora.
Números
Com a composição dos orçamentos e períodos de execução dos projetos observados com mais rigor pelo Funcultura, saldos que não foram utilizados e recursos de anos anteriores passaram a integrar o aumento em pelo menos 7 milhões no valor total de todos os editais.
Somados, portanto, o valor de R$ 32 milhões foi para R$ 39 milhões
E no Funcultura Audiovisual o valor total do edital até 2024 era de R$ 9,28 milhões, passando para R$ 11,31 milhões nos anos seguintes.
Como exemplo, a categoria Longa-Metragem passou de R$ 1,8 milhões para R$ 2,6 milhões em fomento.
SERVIÇO
Projetos contemplados na 20ª edição do Funcultura Audiovisual
Onde: Mapa Cultural Pernambuco