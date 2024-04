Funcultura da Música: 8ª edição disponibiliza mais de 4 milhões; inscrições abertas

A- A+

Com pouco mais de R$ 4 milhões para incentivo a projetos culturais, em categorias que incluem gravação, festivais e escolas de bandas de música e corais, entre outras, a 8ª edição do Funcultura da Música está com inscrições abertas até 6 de maio.



Exclusivamente pela plataforma Mapa Cultural, interessados podem realizar a inscrição com envio de propostas que se enquadrem no viés da música.



Nesta edição, o edital - que pode ser consultado neste link - contempla as seguintes categorias:



- Circulação

- Festivais

- Gravação

- Produtos e Conteúdoas

- Economia da Cultura

- Manutenção de Bandas de Música (filarmônicas)

- Escolas e Bandas de Música e Corais









A ideia é incentivar formas diversas de manifestação do setor no Estado, além de fomentar a cadeia produtiva, como ressaltou a secretária de Cultura de Pernambuco, Cacau de Paula.

“O Funcultura gera uma importante dinâmica para a cadeia produtiva da cultura, pois com a circulação dos artistas e centenas de projetos aprovados há uma promoção do emprego e renda, além da qualificação do profissional da cultura e do turismo, levando a arte para todas as regiões do Estado e do mundo”

Promovido pelo Governo de Pernambuco, por meio da Secretaria Estadual de Cultura (Secult-PE) e da Fundação do Patrimônio Histórico e Artístico de Pernambuco (Fundarpe), o Funcultura funciona como "ferramenta democrática e transparente de investimento público", de acordo com Renata Borba, presidente da Fundarpe.

“Além de representar a diversidade cultural de nosso Estado, que é celebrada no Brasil e no mundo, o Funcultura, há 22 anos, é a principal ferramenta democrática e transparente de investimento público na cultura e na arte de Pernambuco. É um verdadeiro patrimônio dos pernambucanos que criam, promovem, e difundem a cultura no Estado e mundo afora”.

Serviço

Inscrições abertas para o 8º Funcultura Música

Até 6 de maio na plataforma Mapa Cultural

