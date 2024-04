A- A+

FOMENTO Funcultura Geral 2023/2024: edital, que conta com R$ 15,6 milhões, está com inscrições abertas Inscrições estarão abertas até o próximo dia 15 de maio, através do Mapa Cultural de Pernambuco

Fazedores de Cultura de todo o Estado podem realizar inscrição a partir desta segunda-feira (15), para o Funcultura Geral 2023/2024 - edital que conta com R$ 15,6 milhões ao fomento da produção cultural de Pernambuco.



Abertas até o próximo dia 15 de maio, as inscrições devem ser realizadas via Mapa Cultura de Pernambuco.



Dos editais do Fundo Pernambucano de Incentivo à Cultura, o Funcultura Geral - promovido pelo Governo do Estado, através da Secretaria Estadual de Cultura (Secult-PE) e da Fundação do Patrimônio Histórico e Artístico de Pernambuco (Fundarpe) - é o que tem maior investimento.





Áreas e linguagens culturais como Artes Plásticas, Design Moda, Fotografia, Cultura Popular e Tradicional, Circo, Ópera e Gastronomia estão abrangidas no edital e podem ser objetos de projetos culturais.

“Os editais 2023/2024 atendem a algumas demandas identificadas por meio das escutas realizadas em 2023. A apresentação dos editais mudou quanto ao formato e conteúdo, sempre buscando facilitar o entendimento das regras pelos proponentes. Também foram realizadas capacitações nos meses de janeiro, fevereiro e março de 2024, em todas as regiões do Estado”, explica Joana Mendonça, diretora de Fomento da Fundarpe.



O edital pode ser consultado, em detalhes, por meio deste link.

