Funcultura Geral e de Patrimônio Cultural: inscrições abertas a partir desta terça-feira (14)

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Dois editais do Funcultura estarão com inscrições abertas a partir desta ter;ca-feira (14), com possibilidades em diversas linguagens artísticas. São eles o Funcultural Geral e o de Patrimônio Cultural.



No total os fomentos chegam a R$ 15,99 mi (Geral) e R$ 3,51 mi (Patrimônio). Os dois editais são geridos pelo Governo de Pernambuco, através da Fundação do Patrimônio Histórico e Artístico (Fundarpe) e Secretaria de Cultura de Pernambuco (Secult-PE).

Interessados podem realizar inscrições até o próximo dia 13 de maio, exclusivamente pelo Mapa Cultural. Os editais podem ser consultados neste link (Geral) e também neste (Patrimônio).



“A opção por fazer as inscrições dos dois editais no mesmo período se deve a um fator prático: o incentivo à área do Patrimônio Cultural originalmente era tratado dentro do edital Funcultura Geral", destaca Clarice Andrade, diretora de Fomento da Fundarpe e presidente da Comissão Especial dos Editais do Funcultura.







Clarice complementa, afirmando que realizar as inscrições dessa forma "possibilita uma melhor concorrência, uma maior adesão ao edital", por isso a opção por manter as datas idênticas.



Requisitos

Entre as regras para realizar a inscrição nos editais está de, em sendo pessoa jurídica, estar com cadastro regular e residir no estado há pelo menos um ano.



Interessados em concorrer ao Edital Geral pode inscrever até quatro projetos e pdoe ter aprovado pelo menos dois deles - desde que a soma não ultrapasse o valor de R$ 250 mil.



A mesma regra serve para o edital Patrimônio Cultural, com o detalhe de que vale para pessoa física - que poderá, também ter até dois projetos aprovados sem ultrapassar a mesma quantia de R$ 250 mil.



Os editais

O valor a ser pago pelo Edital Geral será de R$ 15,99 milhões, distribuídos em 12 categorias:



- Artes Integradas (R$ 490mil)

- Artes Plásticas (R$ 1,960 milhão)

- Artesanato (R$ 930 mil)

- Circo (R$ 1,330 milhão)

- Cultura Popular e Tradicional (R$ 2,610 milhões)

- Dança (R$ 2,08 milhões)

- Design e Moda (R$ 460 mil)

- Fotografia (R$ 1,450 milhão)

- Gastronomia (R$ 530 mil)

- Literatura (R$ 1,340 milhão)

- Ópera (R$ 480 mil)

- Teatro (R$ 2,330 milhões)



Já para o Edital Patrimônio Cultural, que está na segunda edição, o valor de R$ 3,510 milhões serão distribuídos da seguinte maneira, para 10 categorias:



- Intervenção no patrimônio edificado com tombamento federal e/ou estadual (R$ 1 milhão)

- Intervenção no patrimônio edificado de reconhecido valor cultural e uso na área da cultura (R$ 400 mil)

- Elaboração de projetos de intervenção para bens edificados com tombamento federal e/ou estadual (R$ 240 mil)

- Restauração e/ou conservação de acervos, bens integrados e acervos museológicos e documentais (R$ 340 mil)

- Ações de salvaguarda do patrimônio cultural imaterial de Pernambuco (R$ 290 mil)

- Produtos e conteúdos (R$ 410 mil)

- Formação e capacitação (R$ 170 mil)

- Pesquisa cultural (Inventários, Pesquisas ou Planos para o Patrimônio Cultural Material) (R$ 310 mil)

- Pesquisa cultural (Patrimônio Cultural Imaterial de Pernambuco) (R$ 250 mil

- Elaboração de projetos de plano museológico e projeto museográfico (R$ 100 mil)

Vale ressaltar que para as duas primeiras catgeorias, o concorrente pessoa física pode aprovar até dois projetos, e a soma deles não seja maior que R$ 250 mil. O proponente pessoa jurídica (exceto microempreendedor individual – MEI) também poderá aprovar até 2 projetos, mas a soma dos incentivos recebidos não pode superar R$ 1 milhão.



SERVIÇO

Inscrições abertas para os editais Geral e Patrimônio Cultural

Quando: a partir desta terça (14) até 13 de maio

Onde: no Mapa Cultural de Pernambuco

Informações: www.cultura.pe.gov.br





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