Funcultura Música 2022/2023 tem resultado preliminar divulgado; confira a lista

A- A+

O Governo de Pernambuco, por meio da Secretaria Estadual de Cultura (Secult-PE) e da Fundação do Patrimônio Histórico e Artístico de Pernambuco (Fundarpe), publicou no Diário Oficial do Estado, nesta sexta-feira (24), o Resultado Preliminar dos Projetos Aprovados no 7º Edital do Programa de Fomento à Produção em Música de Pernambuco do Fundo Pernambucano de Incentivo à Cultura (Funcultura) 2022/2023. Confira a lista com o resultado preliminar.

Ao todo foram aprovados 52 projetos, sendo 9 de Circulação; 2 de Difusão da Rede de Equipamentos do Estado Geridos pela Secult-PE/Fundarpe; 2 de Economia da Cultura; 8 de Festivais; 8 de Formação e Capacitação em Música; 10 de Gravação; 3 de Manutenção de Bandas de Música (Filarmônicas), Escolas de Bandas de Música e Corais; 4 de Pesquisa Cultural em Música; e 6 de Produtos e Conteúdos.

Os/as proponentes foram identificados/as com residência ou sede nos municípios de Águas Belas, Arcoverde, Cabo de Santo Agostinho, Camaragibe, Carpina, Caruaru, Chã Grande, Exu, Garanhuns, Goiana, Jaboatão dos Guararapes, Joaquim Nabuco, Nazaré da Mata, Olinda, Paudalho, Paulista, Petrolina e Recife quantificando 24 propostas da Região Metropolitana do Recife (RMR); 16 da Zona da Mata; 6 do Agreste; e 6 do Sertão. Foram pleitados R$ 4.137.076,81 do Funcultura.

Recursos

A partir deste sábado (25) até a próxima quarta-feira (29) os/as proponentes podem apresentar recursos referentes ao resultado preliminar utilizando o modelo de documento disponibilizado no site e enviando-o para o e-mail [email protected]. Por este mesmo endereço eletrônico é possível solicitar súmula para melhor formulação do recurso (ou por outros motivos).

O anúncio e a publicação do resultado das análises e do resultado final dos projetos aprovados, com seus respectivos valores, ocorrem no portal Cultura PE, e seu respectivo extrato no Diário Oficial do Estado, até o dia 15 de dezembro.

Veja também

Música Liverina e Dani Carmesim lançam o single 'Lugar de Fala' nas plataformas digitais; ouça