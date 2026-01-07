A- A+

FOMENTO Funcultura 2026: Governo do estado lança editais que somam R$ 39 milhões para Cultura Lançamento unificado traz cinco editais simultâneos voltados para o audiovisual, música, microprojeto cultural, Funcultura Geral e Patrimônio Cultural

Cinco editais do Funcultura, em conjunto, e com investimento que soma R$ 39 milhões, foram lançados nesta quarta-feira (7) pelo Governo de Pernambuco, através da Fundação do Patrimônio Histórico e Artístico de Pernambuco (Fundarpe).



Os editais são voltados às areas do audiovisual, música, microprojeto cultural, Funcultura Geral e Patrimônio Cultural atendendo, assim, a linguagens diversas.



Os documentos foram elaborados a partir do resultado de um processo de avaliação e escuta, inclusive com participação de conselhos e instâncias de diálogo com a sociedade civil, além do Conselho Consultivo do Audiovisual de Pernambuco (CCAUPE), Conselho Estadual de Políticas Culturais (CEPC-PE) e Conselho Estadual de Preservação do Patrimônio Cultural (CEPPC-PE).





Inscrições

Interessados em realizar as inscrições - que começam com o Funcultura Audiovisual no próximo dia 6 de fevereiro - devem recorrer obrigatoriamente ao Mapa Cultural de Pernambuco (www.mapacultural.pe.gov.br).

De acordo com Renata Borba, presidente da Fundarpe, a ideia de lançar em conjunto os editais reforça a estratégia de consolidar "um modelo mais integrado e transparente".

" (...) Isso facilita o planejamento dos produtores culturais e reforça o compromisso com uma política estruturante, que reconhece a diversidade cultural do estado e investe em sua preservação e desenvolvimento", complementa a gestora.

Reafirmação da Cultura

Já Ana Paula Jardim, diretora de Fomento - Fundarpe do Funcultura, e secretária de Cultura de Pernambuco em exercício, o lançamento dos cinco editais do Funcultura 2026 "reafirma a cultura como uma política estratégica para o desenvolvimento de Pernambuco".



Ela fala, ainda, sobre as mudanças implementadas em 2025 acerca dos tetos e ajustes dos editais, permitindo dessa forma a elaboração de projetos mais estruturados.

"A ampliação dos tetos e os ajustes nos editais permitiram projetos com maior viabilidade técnica e melhor capacidade de circulação, Em 2026, essas melhorias deixam de ser novidade e passam a integrar de forma consolidada a política de fomento", ressalta.

Para ilustrar algumas das mudanças implantadas em 2025, no Funcultura Audiovisual, por exemplo, os tetos de investimento ampliados para categorias como o longa-metragem completam um ano de vigência e passam a compor o formato definitivo do edital.



Já no Funcultura Patrimônio Cultural, a sua segunda edição atende a uma demanda antiga. Com os investimentos, ações de salvaguarda, requalificação e difusão de bens culturais passam a integrar as políticas de preservação do Patrimônio Material e Imaterial de Pernambuco.



Os Editais



Funcultura Audiovisual

Investimento: R$ 11,31 milhões

Inscrições: de 6 de fevereiro a 6 de março

Confira o edital



Funcultura Patrimônio Cultural

Investimento: R$ 3,5 milhões

Inscrições: de 14 de abril a 13 de maio

Confira o edital



Funcultura Geral

Investimento: R$ 15,99 milhões

Inscrições: de 14 de abril a 13 de maio

Confira o edital

Funcultura Música

Investimento: R$ 5,07 milhões

Inscrições: de 1º a 30 de abril

Confira o edital

Funcultura Microprojeto Cultural

Investimento: R$ 780 mil

Inscrições: de 22 de abril a 21 de maio

Confira o edital





