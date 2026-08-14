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TORÉ VIRTUAL

Fundaj realiza mostra imersiva sobre ancestralidade dos povos Fulni-ô, de Águas Belas

Mostra fica em cartaz a partir desta terça-feira (18) e segue até 18 de setembro; visitação gratuita

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Exposição será aberta na próxima terça, 18 de agosto, na Fundaj em Casa ForteExposição será aberta na próxima terça, 18 de agosto, na Fundaj em Casa Forte - Foto: Fundaj/Divulgação

Os saberes do povo Fulni-ô, de Águas Belas, no Agreste pernambucano, vão ser compartilhados em uma exposição que propõe uma jornada estética e multissensorial.

Trata-se da mostra “Toré Virtual: imersão no canto e dança de origem ancestral”, aberta nesta terça-feira (18) e em cartaz até 18 de setembro na Galeria Massangana, no Campus Gilberto Freyre da Fundação Joaquim Nabuco (Fundaj) em Casa Forte, Zona Norte da cidade.

Com visitação gratuita, a exposição, que tem curadoria de Hugo Fulni-ô, Carol Berger e Rose Lima, vai mesclar arte indígena, cinema, dança e memória, junto a tecnologias imersivas pensadas para aproximar o público dos saberes do povo Fulni-ô.

 

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No espaço, ainda, realidade virtual em 360, videoinstalações e relíquias digitais perfazem a mostra que, de acordo com uma das curadoras, Rose Lima - também à frente da produção - a ideia central é "promover o resgate da ancestralidade pernambucana, oferecendo uma óptica tecnológica que privilegia a memória viva e a proteção de saberes que desafiam a lógica globalizada contemporânea".

"(...) o povo pernambucano não é um povo que foi construído, o pernambucano é indígena em sua origem mas, muitas vezes, dinâmicas do cotidiano no mundo globalizado conseguem nos distanciar dessa riqueza que é acessar nossa própria cultura. Então, aqui a gente se propõe a essa conexão", complementa a curadora.

DOCUMENTÁRIO
Para a exposição, o documentário "Toré Virtual - Uxil'nexa D'manedwa" também ganha exibição para o público.

O filme faz uma imersão no ritual do Toré de Buzo, gravado em 360 e sob direção do cineasta e roteirista Hugo Fulni-ô e codireção de Carol Berger.

São nove minutos de uma narrativa que leva o público ao território sagrado do Ouricuri, em Águas Belas, através da força sensorial da dança ritualística do Toré.

Projeções, retrato 3D de mestres e jovens em movimento ritual, e objetos como maracás, xanducas e artesanatos produzidos pela comunidade também perfazem a exposição na Fundaj - que integram a programação do IV Seminário Internacional Viva Língua Viva, realizada na Universidade Federal de Pernambuco (UFPE),

SERVIÇO

Exposição “Toré Virtual: imersão no canto e dança de origem ancestral”
Quando: abertura na terça, 18 de agosto, às 18h; em cartaz de 19 a 18 de setembro
Onde: Galeria Massangana, Campus Gilberto Freyre da Fundação Joaquim Nabuco (Fundaj) - Av. 17 de Agosto, 2187, Casa Forte
Acesso gratuito
Informações: @fundajoficial

 


 

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