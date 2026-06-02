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Arte Fundação Bienal anuncia a equipe curatorial da 37ª Bienal de São Paulo Grupo une profissionais renomados, com experiência internacional e originários de países que vão da América Latina à Oceania

A Fundação Bienal de São Paulo anunciou nesta terça-feira, 2, a equipe curatorial da 37ª edição da Bienal de São Paulo. O evento é previsto para setembro do próximo ano no Parque Ibirapuera. Ao todo, nove profissionais compõem o time chefiado pelos brasileiros Amanda Carneiro e Raphael Fonseca.

A equipe une profissionais renomados, com experiência internacional e originários de países que vão da América Latina à Oceania. Conforme os curadores-chefes, a equipe curatorial "compartilha um interesse comum pela Bienal de São Paulo, pelo Brasil e por uma prática curatorial construída em colaboração".

Confira a lista dos profissionais que vão atuar na 37ª Bienal de São Paulo:

- Ana Salazar Herrera (Equador e Portugal): Fundadora da plataforma Museum for the Displaced e líder do projeto de pesquisa transequatorial. Ana ainda atua como pesquisadora curatorial na Diriyah Biennale Foundation, em Riade.

Léuli Eshraghi (Samoa, Austrália e Canadá): É artista e poeta, responsável por ampliar a coleção do Musée des Beaux-Arts de Montreal.

- Rado Ištok (Eslováquia): É curador, historiador de arte e, atualmente, trabalha na Coleção de Arte desde 1945 da National Gallery Prague, na Tchéquia.

- Ryan Inouye (Estados Unidos): É cocurador Kathe e Jim Patrinos de If the word we: 59th Carnegie International e curador de arte internacional do Carnegie Museum of Art, em Pittsburgh.

- Yina Jiménez Suriel (República Dominicana): Atua como codiretora artística da XIII Sequences Biennial, na Islândia, curadora do programa transdisciplinar The Current IV, da Thyssen-Bornemisza Art Contemporary (TBA21-Academy), e editora associada da Contemporary And (C&) para a América Latina e o Caribe.

A equipe também é composta por duas assistentes de curadoria: Amanda Tavares, doutora e pós-doutora em História da Arte, e Mayara Carvalho, curadora, escritora, pesquisadora e educadora. Com Amanda Carneiro e Raphael Fonseca como curadores-chefes, será a primeira vez que o evento vai contar com um modelo curatorial completamente brasileiro.

A Bienal de São Paulo é considerada o maior evento de arte da América Latina. No ano passado, o projeto curatorial do evento teve como tema Nem todo viandante anda estradas - Da humanidade como prática, inspirado por Conceição Evaristo e idealizado pelo camaronês Bonaventure Ndikung. Ele trabalhou com uma equipe de cocuradores composta pela marroquina Alya Sebti, a suíça Anna Roberta Goetz e os brasileiros Thiago de Paula e Keyna Eleison.

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