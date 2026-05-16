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Literatura Fundação Casa de Jorge Amado inicia comemorações de seus 40 anos Haverá programação especial e gratuita ao longo de todo este ano

Com programação especial e gratuita ao longo de 2026, a Fundação Casa de Jorge Amado, em Salvador, vem antecipando as celebrações de seus 40 anos de existência, que se completam em março de 2027.

Como parte dessa comemoração está o lançamento de um clube de leitura, que recebeu o nome de Amado Clube de Leitura. A iniciativa busca aproximar leitores da obra do escritor baiano e promover debates, troca de experiência e formação literária.

“O Amado Clube de Leitura nasce com o objetivo de criar um espaço permanente de encontro, reflexão e troca de experiências em torno da obra de Jorge Amado, diz Roberto Aguiar, jornalista da fundação e um dos coordenadores do projeto.

Para participar desse clube de leitura foram disponibilizadas 80 vagas, que já estão com as inscrições abertas até o dia 31 de maio. Serão oito encontros mensais, que vão ocorrer de forma virtual, por meio da plataforma Zoom, sempre no último sábado de cada mês. O clube de leitura terá início no final de junho.

Podem se inscrever pessoas de todo o país e que tenham acima de 18 anos de idade. As inscrições podem ser feitas pelo formulário https://forms.gle/2vj3HMvrHzY6h8R47 , que está disponibilizado nas redes sociais e no site oficial da Fundação Casa de Jorge Amado e da Universidade Estadual do Paraná (Unespar).

Além do clube de leitura, outras ações estão previstas para a celebração dos 40 anos da fundação. Entre elas, há um projeto que visa fortalecer a relação da instituição com as escolas, oficinas de criação de contos, além da segunda edição do Prêmio Myriam Fraga para Autores Inéditos, que busca incentivar o trabalho feito por novos autores que ainda não publicaram seus livros.

Outra iniciativa, que já está em andamento, é o projeto Uma Quarta de FreePelô, que promove ações formativas, conversas literárias e apresentações culturais todas as quartas-feiras. O projeto acontecerá até outubro.

Em agosto a fundação vai promover mais uma edição da Festa Literária Internacional do Pelourinho (Flipelô), que chega à sua décima edição. Neste ano, a homenageada será a poeta Myriam Fraga, idealizadora da Flipelô.

Myriam Fraga é considerada uma das maiores escritoras e poetas brasileiras, tendo publicado 25 livros e também mantido uma intensa colaboração em revistas e jornais. Ela foi responsável pela coluna Linha D’Água, publicada pelo jornal A Tarde entre os anos de 1984 e 2004. Ela também integrou a Academia de Letras da Bahia.

A Fundação

Instalada no Pelourinho, a fundação foi criada ainda em vida pelos escritores Jorge Amado, Zélia Gattai e Myriam Fraga - que a dirigiu entre os anos de 1986 e 2016. A instituição nasceu para preservar e estudar os acervos bibliográficos e artísticos do escritor Jorge Amado, assim como incentivar os estudos e pesquisas da literatura produzida na Bahia.

A Fundação Casa de Jorge Amado é também um centro cultural, promovendo cursos, exposições e lançamentos de livros, além de ser responsável pela Flipelô, um dos maiores eventos literários do país.

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