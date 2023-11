Fundação Gilberto Freyre abre visitação da Casa-Museu neste domingo (26); saiba mais

A- A+

A Fundação Gilberto Freyre (FGF) abrirá as portas para o público neste domingo (26), com uma visitação temática, das 10h às 15h. Uma vez por mês, os visitantes têm a oportunidade de conhecer parte do acervo que costuma ficar restrito aos pesquisadores.

Em novembro, a visita será guiada pela história de amor entre Gilberto e Magdalena Freyre. Eles completariam 82 anos de casados no dia 25 deste mês. Para celebrar, os visitantes serão recebidos com bolo de noiva e uma seleção especial de itens do acervo com a curadoria da diretora executiva da FGF, Jamille Barbosa.

"Selecionamos objetos e documentos que ilustram de forma mais íntima a relação de Gilberto e Magdalena. São correspondências, fotografias, anotações, registros diversos que demonstram a relação de afeto do casal ao longo dos anos", antecipa ela.

As visitas guiadas iniciarão às 10h, 11h, 12, 13h, 14h e 15h. Os ingressos custam R$15 (meia-entrada: R$7,50) e podem ser adquiridos no local.

A ocasião é uma oportunidade para quem gostaria de conhecer a casa onde viveu o sociólogo e sua família durante mais de 40 anos, mas não consegue realizar a visita de segunda a sexta-feira, que é o horário tradicional de visitação da instituição.

SERVIÇO

Visita guiada à Casa-Museu Magdalena e Gilberto Freyre

Data: 26 de novembro (domingo)

Horários: 10h, 11h, 12, 13h, 14h e 15h

Ingressos: R$15 (meia-entrada: R$7,50).

Local: Fundação Gilberto Freyre (Rua Dois Irmãos, 320, Apipucos).

