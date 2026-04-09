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CONSERVAÇÃO DOCUMENTAL Fundação Gilberto Freyre oferece curso gratuito de Conservação de Acervos Curso vai percorrer dez cidades pernambucanas e primeira turma será aberta no Recife; inscrições abrem nesta sexta-feira (10)

Pelo menos dez cidades pernambucanas vão ser contempladas com o Curso Itinerante de Conservação de Acervos em Suporte Papel, oferecido pela Fundação Gilberto Freyre (FGF) e Transpetro, com a primeira turma definida para os próximos dias 22, 23 e 24 de abril, no Recife.



O lançamento do curso será nesta sexta-feira (10). Gratuito, com vagas limitadas e presencial, o curso oferece formação teórica e prática em técnicas de conservação preventiva e curativa de acervos documentais e bibliográficos - com 20% das vagas reservadas a representantes de comunidades indígenas e quilombolas.

Sob fomento da Transpetro, dentro do Programa Rouanet Nordeste do Ministério da Cultura, o projeto vai percorrer cidades do Litoral ao Sertão. A ideia é oferecer capacitação a 200 participantes.



No Recife, a primeira turma terá aulas das 9h às 17h na sede da Fundação Gilberto Freyre, em Apipucos, Zona Norte da cidaee.

"O curso é uma resposta concreta à falta de formação especializada em conservação documental no Nordeste", ressalta Fernando Freyre Filho, diretor-presidente da Fundação.

Ele completa, afirmando que "Ao descentralizar a oferta e incluir comunidades tradicionais, como indígenas e quilombolas, instituições de memória são fortalecidas e com novos agentes culturais capacitados, poderá ocorrer multiplicação desse conhecimento em arquivos e bibliotecas locais”.







Carência histórica

No Nordeste, menos de 10% de cursos e pesquisas acerca da temática da conservação são alcançados pelas pessoas. Uma diferença considerável quando se tem no eixo Sul-Sudeste um percentual de 70%.



Essa realidade, entre outras coisas, deixa arquivos e bibliotecas vulneráveis às condições ambientais e a agentes de deterioração, inclusive com manuseio inadequado e ausência de políticas de gestão de acervos.

“(...) Preservar acervos é preservar a memória do nosso País, garantindo que esse patrimônio permaneça acessível para esta e para as futuras gerações”, afirma a gerente geral de Comunicação Empresarial da Transpetro, Lilian Rossetto.

Inscrições

Interessados em participar do urso Itinerante de Conservação de Acervos em Suporte Papel podem realizar inscrições a partir desta sexta (10) e de forma gratuita, neste site, com envio de documento de identidade e de comprovante de residência.



Aberto a jovens e adultos, o curso é especialmente voltado a quem se interessa pela conservação de acervos, assim como para profissionais de arquivos, bibliotecas e centros de memória - sem exigência de formação prévia específica.





Crédito: Arquivo/FGF

No decorrer das aulas, os participantes vão ter acesso a fundamentos teóricos e oficinas práticas de conservação documental.



Conceitos de preservação preventiva e curativa, controle ambiental de temperatura e umidade, entre outros fatores, e técnicas de condicionamento adequado, entre outros assuntos, integram o conteúdo programático.

O curso será ministrado pelas professoras de Suzana Omena, conservadora-restauradora e por Virgínia França, mestre em Filosofia e Biblioteconomia pela Universidade Federal de Pernambuco (UFPE).

Depois da primeira turma no Recife, as aulas - todas com acessibilidade (intérprete de Libras em todas as turmas) - acontecerão nas cidades de Olinda, Jaboatão, Ipojuca, Goiana, Caruaru, Garanhuns, Pesqueira, Petrolândia e Salgueiro.



Informações sobre datas e inscrições para as próximas turmas serão disponibilizadas no site da Fundação e e no Instagram.

Visita

Na ocasião do lançamento do curso, será realizada uma visita técnica à Fundação Gilberto Freyre, às 9h e com participação de representantes da Transpetro, com condução da equipe da própria Fundação.



O trajeto chegará à Casa-Museu Magdalena e Gilberto Freyre, ao laboratório de conservação e restauro de acervos e também às áreas destinada à guarda e à pesquisa.

SERVIÇO

Curso Itinerante de Conservação de Acervos em Suporte de Papel

Lançamento nesta sexta-feira (10), às 9h

Onde: Fundação Gilberto Freyre - Rua Jorge Tasso Neto, s/n, Apipucos, Recife



Primeira turma - Recife

Quando: aulas de 22 a 24 de abril, das 9h às 17h

Onde: Fundação Gilberto Freyre - Rua Jorge Tasso Neto, s/n, Apipucos, Recife

Inscrições gratuitas neste link

Informações: @fundacao.gilbertofreyre







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