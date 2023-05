Fundação Gilberto Freyre recebe 5ª edição da Feira Na Foz, confira programação

A- A+

A 5ª edição da Feira Na Foz, nos jardins da Fundação Gilberto Freyre (FGF), acontece neste domingo (7) e reúne uma programação com oficinas, saraus, espetáculos e contação de histórias. Será possível conhecer o trabalho de mais de 30 expositores e visitar a Casa-Museu Magdalena e Gilberto Freyre.

A feira vai apresentar trabalhos em artes visuais, design, moda, arte popular, literatura, móveis, decoração e agroecologia, além de várias opções de presentes para o Dia das Mães. A Na Foz segue priorizando expositores que utilizam materiais sustentáveis, colaborando para o fortalecimento da sociobiodiversidade e aliando desenvolvimento comunitário, inovação e cultura.

“Essa é uma parceria de sucesso que traz uma movimentação muito interessante para a Fundação, além de uma oportunidade para o visitante de conciliar um passeio com a família e amigos a uma atividade cultural e de valorização do trabalho de produtores manuais”, explica o presidente da FGF, Fernando Freyre Filho.

Nesta edição, de forma inédita, haverá a apresentação da aula-espetáculo ‘Uma noite nas Brenhas’, do projeto Recife Assombrado, às 16h, no auditório da FGF. Os atores Renê Ribeiro e Jerlane Silva interpretam moradores da roça que se sentem atormentados por criaturas sobrenaturais e, numa noite de lua cheia, contam um para o outro as mais estranhas histórias do imaginário popular pernambucano, como a lenda sobre a serpente encantada do açude de Triunfo, a misteriosa mulher da sombrinha de Catende ou as tochas voadoras que aparecem no céu, na cidade de Bonito.

Logo após a encenação, a plateia poderá participar de uma conversar com o escritor Roberto Beltrão – autor do texto do espetáculo - sobre as lendas típicas do interior do Nordeste.

“A ideia é levar de uma forma lúdica esse imaginário popular ao público para que ele possa conhecer as narrativas de assombração contadas à noite nos terreiros dos sítios, fazendas e engenhos de Pernambuco. O espetáculo reúne espanto e humor e foi feito para toda a família”, conta o escritor Roberto Beltrão, autor do livro ‘Na escuridão das brenhas’, que embasa a apresentação.

A ocasião é também uma oportunidade para conhecer por dentro a Casa-Museu Magdalena e Gilberto Freyre, onde morou o escritor e sua família, no coração do bairro de Apipucos, no Recife. O local reúne um acervo diverso e vai receber visitas guiadas a partir das 10h da manhã.

No auditório, às 9h, haverá um sarau em homenagem a Gilberto Freyre e suas obras, especialmente com a declamação de poesias, apresentado por membros da Academia de Artes e Letras de Goiana-PE (AALGO).



As crianças podem participar das oficinas infantis ‘Muffin Vegano’, com o chef Nuno Ricardo (Motche Restô) e ‘Compostagem é a solução’ , numa conversa com Bruno Rodrigues (VerdiEra).

Serviço

Feira Na Foz

Quando: Domingo (7) das10h às 19h

Onde: Fundação Gilberto Freyre - Rua Jorge Tasso Neto, Apipucos

Entrada gratuita

