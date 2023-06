A- A+

Literatura Fundação Gilberto Freyre recebe premiação do Concurso Internacional de Ensaios Na ocasião, será lançado o livro da pesquisadora pernambucana Cibele Barbosa, que venceu a primeira edição do prêmio

A cerimônia de premiação do Concurso Internacional de Ensaios - Prêmio Gilberto Freyre, promovido pela Fundação Gilberto Freyre (FGF) e a Global Editora, ocorre no dia 28 de junho, na sede da FGF, no bairro de Apipucos, na Zona Norte do Recife, às 17h.

O pesquisador Ulisses do Valle, de Goiás, foi o vencedor da segunda edição do concurso, que é realizado a cada dois anos. Seu ensaio premiado, “Fachadas e estigmas: a modernização da sociedade brasileira à luz de Gilberto Freyre”, aborda o olhar do escritor e sociólogo autor de “Casa-grande & Senzala” a respeito da modernização do povo brasileiro.

Durante o evento de premiação, também será lançado o livro “Escrita histórica e geopolítica da raça: a recepção de Gilberto Freyre na França”, da pernambucana Cibele Barbosa, vencedora da primeira edição do concurso.



A obra de Cibele é fruto de uma pesquisa dedicada a analisar a circulação e a recepção da obra de Freyre na França, em particular, e de modo geral na Europa, no período em que os livros “Casa-Grande & Senzala” e “Nordeste” foram traduzidos para o francês.

