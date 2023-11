Fundação Guggenheim nomeia primeira mulher como CEO de seus museus

A- A+

Em um momento em que as instituições culturais estão lutando para se afirmarem em um mundo cada vez mais digital, o Museu e Fundação Solomon R. Guggenheim nomeou a historiadora da arte holandesa Mariët Westermann como diretora e CEO de seu grupo de museus nesta segunda-feira. Westermann é vice-chanceler da Universidade de Nova York (NYU) em Abu Dhabi, nos Emirados Árabes Unidos e será a primeira mulher a dirigir o grupo de museus, supervisionando a fundação e sua instituição principal em Nova York, além de

"Ela comandou uma operação importante em um país estrangeiro" disse o presidente do museu, J. Tomilson Hill. "Ela tem grande credibilidade no mundo da arte e será capaz de atrair e manter curadores extraordinários, além de outros profissionais talentosos".

A escolha de Westermann, de 61 anos, para substituir Richard Armstrong, que se aposentou como diretor neste ano, é algo surpreendente, dado que ela não é uma diretora de museu profissional e seu nome não costuma aparecer na lista de candidatos.

No entanto, ela é muito conhecida no mundo da arte, tendo atuado anteriormente como vice-presidente executiva da Fundação Andrew W. Mellon, que apoia instituições culturais; como ex-diretora do Instituto de Belas Artes da NYU, que forma historiadores da arte, curadores e futuros diretores de museus; e como diretora associada de pesquisa no Instituto de Arte Clark em Williamstown, no estado de Massachusetts, nos Estados Unidos. Em 2019, ela se tornou vice-chanceler na NYU Abu Dhabi, onde também é CEO e professora de artes e humanidades.

"Conheço sua forma de pensar e o cuidado que ela tem pela arte e pelos artistas, além de seu compromisso com o campo" disse Glenn Lowry, diretor do Museu de Arte Moderna, em Nova York. "Acredito que ela será uma colega excepcional".

Ao escolher uma líder universitária como chefe de museu, o Guggenheim segue a escolha do Metropolitan Museum of Art de Daniel Weiss, presidente e CEO, que se afastou este ano; o Museu Americano de História Natural, que no ano passado nomeou Sean Decatur como seu novo presidente; e o J. Paul Getty Trust, que no ano passado nomeou Katherine Fleming como sua próxima presidente e CEO.

Graduada pela Williams College, onde se formou magna cum laude e Phi Beta Kappa, Westermann fez doutorado e mestrado no Instituto de Belas Artes da NYU. Westermann é uma historiadora da arte dos Países Baixos, publicando livros como "A Worldly Art: The Dutch Republic 1585 – 1718" e "Rembrandt – Art and Ideas".

A partir de 1º de junho, Westermann assumirá o cargo ocupado por Armstrong por 14 anos. Ela se mudará para Manhattan para comandar o Guggenheim.

Houve outras líderes femininas na história do museu. Lisa Dennison foi diretora do ramo de Nova York do Guggenheim de 2005 a 2007. Hilla Rebay foi fundadora e co-diretora do Museu de Pintura Não Objetiva, precursor do Guggenheim, mas saiu em 1952 antes que o museu fosse construído. Peggy Guggenheim, sobrinha de Solomon R. Guggenheim e curadora de destaque, colecionou arte moderna que se tornou parte da Fundação Guggenheim em 1976; seu palazzo em Veneza foi doado em 1970.

Atualmente, o museu está sendo liderado por três de seus diretores adjuntos: Naomi Beckwith, curadora-chefe; Sarah Austrian, consultora jurídica e secretária; e Marcy Withington, diretora financeira e diretora operacional interina.

Westermann assumirá uma instituição ainda se recuperando de um período de turbulência, o que inclui uma carta de 2020 do "Departamento Curatorial" denunciando o que chamou de "ambiente de trabalho desigual que permite o racismo"; a saída de uma alta administradora, Nancy Spector, que mais tarde foi inocentada de acusações de discriminação; a remoção do nome Sackler de um centro educacional em 2022 depois que manifestantes chamaram a atenção para os vínculos dessa família com a crise dos opioides; e mais de dois anos de negociações sobre um contrato sindical que foi finalmente ratificado em agosto. Recentemente, o Guggenheim fechou temporariamente sua entrada na Quinta Avenida após um protesto dentro do museu denunciando os ataques aéreos militares de Israel na Faixa de Gaza.

Além disso, o Guggenheim Abu Dhabi, projetado por Frank Gehry, que também fez o satélite do museu em Bilbao, foi adiado, em parte, por protestos sobre a situação dos trabalhadores imigrantes no projeto, mas está agora programado para abrir em 2026.

Westermann disse que ainda era cedo demais para falar sobre o Guggenheim Abu Dhabi, mas comentou que ficou empolgada ao ver o prédio sendo construído. Ela também acrescentou que estava bem ciente dos desafios envolvidos em administrar "quatro museus muito distintos em quatro edifícios distintos em quatro cidades muito dinâmicas, conforme descreveu.

"As demandas sobre os diretores de museus hoje são muito complicadas — ela disse. — O conjunto de habilidades que você precisa para administrar uma rede como o Guggenheim é um desafio e uma oportunidade que parece se alinhar bem com os tipos de experiências que tive.

Westermann terá a difícil tarefa de levar o Guggenheim Abu Dhabi até o fim e tornar esse novo local um destino em um momento de turbulência no Oriente Médio.

Alguns no mundo da arte lamentarão inevitavelmente a nomeação do Guggenheim como mais uma oportunidade perdida de nomear uma pessoa de cor em um momento em que o mundo está mais sensível à escassez de diretores de museus negros e latinos, no entanto.

Mas o Guggenheim fez algum progresso em termos de diversidade, nomeando Ashley James como curadora em tempo integral em 2019 e Beckwith como diretora adjunta e curadora-chefe em 2021.

E Hill disse que muitos dos considerados durante a busca por um novo diretor do Guggenheim eram negros e latinos, mas afirmou que o museu optou pela melhor pessoa para suas necessidades.

Mellon foi um dos quatro grupos financiadores – incluindo a Fundação Ford, a Fundação Alice L. Walton e a Filantropia Pilot House – que em maio estabeleceram a iniciativa Liderança em Museus de Arte, destinando mais de US$ 11 milhões para museus com o objetivo de aumentar a equidade racial no desenvolvimento de lideranças.

"Diversidade, inclusão e equidade são responsabilidades centrais de qualquer organização hoje" disse Westermann. "Não importa se você é um museu, uma universidade, uma corporação ou uma agência governamental".

Ao conduzir essa busca, o museu examinou minuciosamente o que o Guggenheim é, o que poderia ser, quais as falhas e sucessos, disse Hill, comparando esse processo a uma terapia.

Hill disse que consultou pessoalmente oito pessoas no campo cujas opiniões ele valoriza, incluindo Nicholas Serota, ex-diretor da Tate na Grã-Bretanha; Laurence des Cars, diretora atual do Museu do Louvre em Paris; Lonnie Bunch, secretário do Instituto Smithsonian; e o negociante de arte Larry Gagosian.

O Guggenheim determinou que seu próximo diretor precisava de experiência internacional, mas também tinha que ser alguém pronto para lidar com entidades governamentais, de acordo com Hill, e capaz de não ser apenas um porta-voz para o museu, mas de lidar com negociações complexas.

"Você precisa de liderança no trabalho" ele acrescentou. "Mas também profundamente precisa de habilidades de gerenciamento fortes".

Darren Walker, presidente da Fundação Ford, que trabalhou de perto com Westermann, mencionou outra qualificação que ele considerou vital para o cargo.

"É necessário alguém com gestão global, o que ela tem" ele disse.

Westermann disse que sua experiência com universidades a preparou bem para supervisionar um complexo de quatro museus em que "o global já é local e o local afeta o global".

"Estou ansiosa para unir esses locais" ela disse. "Para que você tenha uma verdadeira sensação de um Guggenheim".

