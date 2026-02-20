A- A+

ITAÚ CULTURAL Gerente de Comunicação Institucional da Fundação Itaú visita a Folha de Pernambuco Pernambucana Aninha de Fátima Sousa visitou também o Parque Gráfico da Folha, que serviu de cenário para o filme "O Agente Secreto"

Para falar de arte, cultura, educação e jornalismo e, assim, abrir diálogo sobre temas essencialmente entrelaçados. Foi com esse mote que a gerente executiva de Comunicação Institucional e Estratégica da Fundação Itaú, Aninha de Fátima Sousa, visitou a Folha de Pernambuco nesta sexta-feira (20), ocasião em que foi recebida pela vice-presidente Mariana Costa.



Junto a Mariana, Paulo Pugliesi, diretor Executivo, e José Américo Lopes Góis, diretor Operacional, também estiveram presentes, assim como a gerente de Mercado Tânia Campos e a gerente de Marketing Tatiana Rodrigues.





Em tom de bate-papo, Aninha de Fátima, que é pernambucana, falou sobre o seu papel como gestora de um dos braços (fortes) do Itaú Cultural, que é a Fundação Itaú - pensada para "inspirar e criar condições para promover o desenvolvimento de cada brasileiro como cidadão capaz de participar da sociedade e transformá-la", definição trazida no site da instituição que tem como pilares, também, o viés da Educação e do Trabalho, e com atuação também no âmbito social.

"A Fundação trabalha com arte, cultura e educação e um dos nossos braços é o Itaú Cultural e foi representando exatamente esse braço que viemos até a Folha, e isso nos dá muito orgulho, pernambucana que sou, em estar em um jornal que segue com edições impressas diariamente, mantendo o 'coração' do jornalismo", ressaltou Aninha pontuando, ainda, sobre a abertura da instituição, junto à Folha de Pernambuco, para parcerias e divulgação voltada à arte, à cultura e à educação do País.

Aninha de Fátima Sousa, gerente de Comunicação Institucional da Fundação Itaú | Crédito: Arthur Botelho/Folha de Pernambuco



Vale destacar que em Pernambuco, o Paço do Frevo, equipamento da Prefeitura do Recife gerido pelo Insituto de Desenvolvimento e Gestão (IDG), erguido para salvaguardar o frevo, e o projeto Aria Social, casa que forma pessoas através da educação e da arte, são espaços que mantêm parceria com o Itaú Cultural, como bem frisou Aninha de Fátima.



No Parque Gráfico

Acompanhada pela vice-presidente Mariana Costa, Aninha seguiu até o Parque Gráfico da Folha de Pernambuco - que serviu de cenário para o premiado, aclamado e candidato ao Oscar, o filme do pernambucano Kleber Mendonça Filho, "O Agente Secreto".



Mariana Costa, vice-presidente da Folha de Pernambuco, e Aninha de Fátima, gerente de Comunicação Institucional da Fundação Itaú | Crédito: Arthur Botelho/Folha de Pernambuco



No espaço, a gerente conheceu o maquinário que imprime diariamente as edições da Folha, o único veículo, aliás, com parque gráfico próprio e ativo em Pernambuco.



É por lá também que se encontra a máquina rotativa da marca alemã Goss Community, adquirida pelo Grupo EQM - presidido pelo empresário e presidente da Folha de Pernambuco, Eduardo de Queiroz Monteiro.

