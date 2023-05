A- A+

Programação Fundação Joaquim Nabuco promove programação com ações de acessibilidade para o mês de maio Ações serão realizadas em conjunto com os equipamentos culturais da Fundaj e instituições que buscam o fortalecimento da inclusão cultural e educacional

A Diretoria de Memória, Educação, Cultura e Arte (Dimeca) da Fundação Joaquim Nabuco (Fundaj) preparou uma programação para o mês de maio, começando já nesta semana, com ações de acessibilidade realizadas por meio de parcerias com instituições que buscam o fortalecimento das iniciativas de inclusão cultural e educacional. Confira:

Visita Acessível

O primeiro evento, a Visita Acessível, acontece a partir desta sexta-feira (5), até o dia 28 deste mês, e reúne três equipamentos culturais vinculados à Dimeca e localizados no campus Gilberto Freyre, em Casa Forte: Cinema da Fundação/ Museu, a Cinemateca e o Museu do Homem do Nordeste. Na sexta, a partir das 13h, os equipamentos culturais vão receber os estudantes da Escola Municipal Almerinda Umbelino de Barros e do Centro Educacional Social e Cultural (Cesc Coqueiral).

“Entendemos a acessibilidade de forma expandida, atendendo não só pessoas com deficiência, mas também pessoas neurodivergentes, pessoas idosas e em situação de vulnerabilidade social”, explica Túlio Rodrigues, monitor da Coordenação de Ações Educativas e Comunitárias do Muhne, com formação em acessibilidade.

O grupo desta primeira ação faz parte do Projeto Empoderar, da Secretaria da Mulher da Prefeitura do Recife, que visa contribuir com o processo de formação cidadã de meninas e meninos, na faixa etária de 12 a 17 anos, estimulando o sentimento de pertencimento ao local onde vivem, com foco na inclusão social. Na programação deste dia, os alunos terão a oportunidade de fazer uma mediação cultural à Cinemateca e ao Museu do Homem do Nordeste.

Às 14h, o grupo participa de uma sessão de curtas, que conta com a exibição dos filmes: “Maracatu, Maracatus”, de Marcelo Gomes; “Salu e o Cavalo Marinho”, de Cecília da Fonte Alves; e “Recife de Dentro para Fora”, de Kátia Mesel, que participa de um bate papo após o fim da sessão.

Sessão Alumiar

Já na próxima terça-feira (16), às 14h, o AnimaSesc, promovido pelo Sesc Casa Amarela, recebe a edição da Sessão Alumiar. O projeto do Cinema da Fundação conta com Audiodescrição (AD) para pessoas cegas ou com baixa visão; Língua Brasileira de Sinais (Libras) para pessoas surdas, e Legenda para Surdos e Ensurdecidos (LSE). A animação brasileira “Além da Lenda”, de Marília Mafé e Marcos França, foi a escolhida para a Sessão Alumiar no AnimaSesc.

Após a sessão, às 15h40, será realizado um bate-papo sobre acessibilidade no cinema de mediação com Túlio Rodrigues. A ação faz parte do Termo de Cooperação Técnica firmado entre a Fundação Joaquim Nabuco e o Sesc Pernambuco. “A parceria com o Sesc de Pernambuco é um diálogo fundamental para que possamos ofertar ações em conjunto, beneficiando públicos diversos”, comenta Túlio Rodrigues.

Sessão Escola

No dia 18 de maio, às 19h, será a vez da Sessão Escola, realizada no Cinema da Fundação/Museu. Os estudantes do curso de Geografia da Universidade Federal de Pernambuco (UFPE) vão assistir ao filme “Vento Agreste”, de João do Vale.

Após a sessão, será realizado um debate com Alexandre Bezerra, agente da Comissão Pastoral da Terra (CPT), e Gabriel Faria, biólogo e cientista ambiental. Vale destacar que o tema abordado nesta edição da Sessão Escola dialoga com a temática da 21ª Semana Nacional dos Museus que trata de sustentabilidade e bem-estar.

Sessão Índigo

Para encerrar a programação de acessibilidade da Fundaj, no dia 28 de maio, às 14h, será exibida a Sessão Índigo no Cinema da Fundação/ Museu, com o filme brasileiro “Tarsilinha”, de Célia Catunda e Kiko Mistrorigo. A sessão faz parte da programação do Domingo dos Pequenos do Museu do Homem do Nordeste.

