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celebridades Fundador da clínica onde Presley Gerber morreu tinha histórico de prisões e processos disciplinares Filho de Cindy Crawford, modelo morreu poucas horas após dar entrada em clínica fundada pelo psicólogo Reza Nabavi

Novas informações sobre a clínica de reabilitação onde Presley Gerber, filho da supermodelo Cindy Crawford, morreu colocaram em evidência o histórico do fundador do local, o psicólogo Reza Nabavi e do empresário Rande Gerber.

O modelo, que tinha 27 anos, havia chegado à Resolutions Living, em Santa Monica, na Califórnia, na noite de sábado (19), poucas horas antes de ser encontrado morto. A causa da morte ainda não foi confirmada.

No caso, Nabavi teve duas prisões relacionadas a drogas em 2002 e enfrentou dificuldades para obter registro profissional por causa de seu histórico criminal. Documentos do Conselho de Psicologia da Califórnia também registram processos disciplinares posteriores.

Nabavi é psicólogo clínico licenciado e fundador da Resolutions Therapeutic Services. Segundo sua biografia profissional em redes sociais, ele atua principalmente em casos relacionados ao uso de substâncias, transtornos de humor e ansiedade, vícios comportamentais e condições que ocorrem simultaneamente.

No Linkedin, Nabavi destaca o Resolutions Therapeutic Services, como “um centro altamente especializado em tratamento de saúde mental que oferece uma linha contínua de cuidados”.

Diz ainda que “ele se dedicou à formação de uma equipe clínica especializada, composta por profissionais da área de saúde mental e de diagnóstico duplo, que são especialistas em traumas e oferecem tratamentos baseados em evidências para transtornos psiquiátricos e relacionados ao uso de substâncias”.

Nos últimos dias, de acordo com informações publicadas pelos sites Page Six e TMZ apontam que Nabavi foi preso pela polícia de Oakland em fevereiro de 2002, aos 25 anos.

Na ocasião, os agentes o encontraram dormindo em um veículo onde também estava uma adolescente de 15 anos.

Segundo os relatos dos documentos, os policiais encontraram metanfetamina, maconha, uma arma de fogo, munição e uma faca de caça no automóvel.

Morte de Presley Gerber

Segundo o Los Angeles Times, a polícia recebeu chamados relacionados a uma parada cardíaca e a uma possível overdose e chegou ao endereço por volta das 9h35.

A polícia de Santa Monica investiga as circunstâncias da morte e apura, entre outras questões, a possível origem das drogas envolvidas no caso.

Até o momento, porém, não há confirmação oficial de que Gerber tenha morrido em decorrência de uma overdose. O legista aguarda os resultados dos exames toxicológicos para determinar a causa e a forma da morte.

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