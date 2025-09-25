A- A+

HISTÓRIA Fundaj celebra 117 anos de Josué de Castro com exposição e mostra de cinema Atividades ocorrem no campus Ulysses Pernambucano da Fundaj, no Derby, nesta segunda-feira (29)

Os 117 anos de Josué de Castro serão celebrados pela Fundação Joaquim Nabuco (Fundaj). Na próxima segunda-feira (29), a instituição promove uma exposição e uma mostra de cinema com foco no médico, geógrafo, embaixador da Organização das Nações Unidas (ONU) e escritor pernambucano.

A iniciativa é uma parceria com o Centro Josué de Castro. A exposição documental “Josué, Cidadão do Mundo” abre ao público às 16h, reunindo documentos originais pertencentes ao arquivo Josué de Castro, salvaguardado, desde 2011, pelo Cehibra.

São mais de trinta mil itens, incluindo livros, fotografias, mapas, gravuras, recortes de jornais e objetos pessoais do autor de “Geografia da Fome”. Com visitação aberta ao público de segunda a sexta-feira, das 9h às 17h, a mostra permanece em exibição até 17 de outubro.



Outro destaque da programação é a mostra de cinema “Margens e imagens de uma Cidadania Ambiental”. Com curadoria de Camilo Soares, cineasta e professor de Cinema e Audiovisual da Universidade Federal de Pernambuco (UFPE), a atividade é gratuita e começa às 17h.

Iniciando com a Sessão Estuário, a mostra exibe “Josué de Castro, Cidadão do Mundo”, média-metragem de Silvio Tendler, que morreu neste mês de setembro. Em seguida, o público verá quatro curtas-metragens de estudantes universitários que fazem parte do projeto de extensão Cine Interação UFPE.

Os curtas selecionados são: “A recusa do rio”, de Mamede Silva; “Cidadão Calango”, de Guga Betanin; “Mares de Sabedoria”, de Marjorie Louise; e “A Cidade que o Mar Vai Levar”, de Gileade Marques.

Já na Sessão Foz, ganha a tela o documentário “Água Capital – Recife”, de Marcelo Pedroso, que retrata a dificuldade de acesso à água potável em Pernambuco. Também serão exibidos os curtas “Os Homens do Caranguejo”, de Ipojuca Pontes; “Das Águas”, de Tiago M. Rêgo e Adalberto Oliveira; “Sertão 2138”, de Deuilton Barbosa Júnior; e “O Mar que Habita em Mim”, de Luara Olívia.

Todas as atividades culturais são promovidas pela Diretoria de Memória, Educação, Cultura e Arte, em espaços do campus Ulysses Pernambucano da Fundaj, no Derby. Os ingressos para as sessões de cinema devem ser retirados na bilheteria, que abre uma hora antes do início de cada sessão.



*Com informações da assessoria de imprensa.

