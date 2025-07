A- A+

EVENTO Fundaj celebra 75 anos com homenagens a instituições e servidores Sessão Solene realizada no Recife reuniu autoridades, servidores e instituições parceiras

Encerrando um ciclo de celebrações que percorreu todo o último ano, a Fundação Joaquim Nabuco (Fundaj) realizou, nesta segunda-feira (21), uma Sessão Solene no Campus Gilberto Freyre, em Casa Forte, na Zona Norte do Recife.

O evento marcou o encerramento das comemorações pelos 75 anos da instituição e reuniu servidores, autoridades, representantes de movimentos sociais e instituições parceiras.

Com uma trajetória reconhecida na produção de conhecimento e preservação da memória nacional, especialmente voltada para as regiões Norte e Nordeste, a Fundaj destacou, durante a cerimônia, os avanços recentes e homenageou personalidades e instituições que contribuíram para a consolidação de sua missão.

Para a presidenta da Fundaj, professora doutora Márcia Angela, o momento também

celebra a contribuição da Fundação em pr da defesa da soberania brasileira.

“Hoje nós estamos vivenciando um dia muito importante para a Fundação Joaquim Nabuco. São 75 anos, então estamos fechando o ciclo de celebrações e dizendo que a Fundação cada vez mais se consagra no cenário nacional em termos de todo o seu trabalho com relação à cultura, à educação, à preservação e difusão da memória nacional e especialmente do Norte e Nordeste”, afirmou a professora doutora Márcia Ângela.

Honrarias

Entre os homenageados com a Medalha Massangana, maior honraria concedida pela Fundação, estiveram a Universidade Federal de Pernambuco (UFPE) e a Universidade Federal Rural de Pernambuco (UFRPE).

A programação da solenidade incluiu ainda apresentações culturais do projeto Música em Movimento, em parceria com a Superintendência de Cultura da UFPE, e do Coral da Fundaj.

Universidades

Representando a UFRPE, a reitora Maria José de Sena destacou o papel da Fundaj na preservação científica da memória nordestina.

“A Fundação Joaquim Nabuco tem um papel fundamental na vida do Nordeste. Hoje, esse encerramento de ciclo de comemoração de 75 anos é muito gratificante. Muitas peças foram construídas, e acredito que daqui a 10 anos estaremos de novo comemorando mais uma década de sucesso da Fundaj. Só desejo mais sucesso ainda e que as nossas histórias sejam contadas exatamente com o teor científico que essa Fundação nos proporciona”, declarou.

Também homenageado com a Medalha Massangana, o reitor da UFPE, Alfredo Macedo Gomes, enfatizou a importância da Fundação para a ciência e a cultura no país.

“É um evento muito importante. Representando a universidade, ficamos muito felizes com a lembrança de fazer parte desse momento especial de celebração da instituição, que é uma grande contribuição para todo o Nordeste nos diversos campos: da ciência, da cultura, do cinema, dentre outros”, destacou.

Com 75 anos de atuação, a Fundaj é vinculada ao Ministério da Educação e promove estudos e pesquisas nas ciências sociais com foco nas realidades do Norte e Nordeste do Brasil.

Ao longo dos anos, sua missão institucional foi marcada pela difusão cultural, promoção da justiça social e preservação da memória nacional, com atenção à sociobiodiversidade e à formação cidadã.

Representando o Congresso Nacional, a senadora Teresa Leitão (PT), também homenageada com a Medalha Massangana, destacou a relevância da manutenção da memória nacional por meio dos trabalhos da Fundaj.

“A Fundaj carrega o papel estratégico de formar futuras gerações que buscam nessas instituições algumas respostas. Por isso, a memória vale para quando a gente retorna a ela e faz esses contatos e essas correlações, que são tão válidas para que a gente defenda a soberania do Brasil através da nossa pernambucanidade, através desse desenho que a Fundaj tem tão bem do Nordeste e do nosso Brasil”.

