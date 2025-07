A- A+

cultura Fundaj comemora 75 anos de história com sessão solene Programação contará com participação cultural do projeto Música em Movimento e apresentação do Coral Fundaj

Nesta segunda-feira (21) a Fundação Joaquim Nabuco (Fundaj) comemora seus 75 anos de história. A partir das 17h, acontecerá uma sessão solene no Campus Gilberto Freyre, em Casa Forte, no Recife. A cerimônia será realizada no Auditório Benício Dias e reunirá servidores, representantes de movimentos sociais e autoridades convidadas.

Ao longo do último ano, a organização coememorou suas bodas de brilhante com realização de seminários, exposições, a inauguração do primeiro andar do Museu do Homem do Nordeste (Muhne), além de outras iniciativas conduzidas pelo Gabinete da Presidência e pelas diretorias de Pesquisas Sociais (Dipes), de Formação Profissional e Inovação (Difor), de Memória, Educação, Cultura e Arte (Dimeca) e de Planejamento e Administração (Diplad).

A programação contará com participação cultural do projeto Música em Movimento, desenvolvido em parceria com a Superintendência de Cultura da Universidade Federal de Pernambuco (UFPE). Também está prevista a apresentação do Coral da Fundaj. O evento será transmitido no canal no youtube.

Com informações da assessoria de imprensa

