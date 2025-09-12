A- A+

Exposição Recife: Fundaj recebe exposição sobre arte e maternidade A mostra "Aurora: das trajetórias in-apagadas" entrou em cartaz nesta quinta-feira (11) na Galeria Vicente do Rêgo Monteiro da Fundação Joaquim Nabuco e segue até novembro

A exposição “Aurora: das trajetórias in-apagadas” entrou em cartaz nesta quinta-feira (11) na Galeria Vicente do Rêgo Monteiro da Fundação Joaquim Nabuco, no bairro do Derby, área central do Recife.

Lançando luz sobre as complexas intersecções entre arte, maternidade e as múltiplas vivências de mulheres pernambucanas, a mostra traz as trajetórias de 24 artistas visuais, entre gerações, técnicas e perspectivas, enquanto reflete sobre o histórico apagamento de gênero que permeia o campo das artes e da sociedade como um todo.

A exposição, que tem a curadoria da artista Bruna Pedrosa junto às assistentes Myllena Matos e Niara Marckert, é dividida em núcleos temáticos – sonhos e desejos, direito reprodutivo, prazer, gestação e parto, puerpério e amamentação, trabalho e ancestralidade.





A mostra reúne obras que transitam entre desenhos, bordados, gravuras, fotografias, pinturas, esculturas, vídeos e instalações. Dentre algumas das atrações estão a videoarte Certidão de aborto, de Kalor Pacheco; as fotografias da série Não reagente, de Priscilla Buhr; a pintura Guardei meu cansaço no cesto dos brinquedos, de Gio Simões; e a obra têxtil Sonhos transbordados, de Ana Flávia Mendonça.

Além das obras, a exposição também apresenta um recorte da pesquisa iniciada em 2021 através da Rede Afetiva de Mães Artistas (Rama), conectando o público a um panorama mais amplo de produções e debates sobre arte, maternidade e diversidade.

A exposição, que segue até o dia 14 de novembro, também contará com uma agenda de atividades, incluindo: visitas guiadas, performances, bate-papos com as artistas e atividades para crianças.

A mostra está aberta à visitação de terça à sexta-feira, exceto feriados, das 13 às 17h.

Serviço: Exposição: Aurora - das trajetórias (in)apagadas.

Período: 11 de setembro à 14 de novembro de 2025.

Artistas: Amandine Goisbault, Ana Flávia Mendonça, Bia Melo, Bruna Pedrosa, Carolina Drahomiro, Clara Moreira, Clara Nogueira, Danyelle Guerra, Gio Simões, Iara Sales, Isabela Stampanoni, Juliana Lapa, Kalor Pacheco, Laís Domingues, Laura Melo, Letícia Carvalho, Luiza Morgado, Maíra Bruce, Pilar Rodriguez, Priscilla Buhr, Rayana Rayo, Renata Caldas, Suzana Azevedo e Valeria Rey Soto.

Curadoria: Bruna Pedrosa

Assistentes de Curadoria: Myllena Matos e Niara Marckert

Local: Galeria Vicente do Rêgo Monteiro - Fundaj Derby

Horário de funcionamento: de terça a sexta-feira das 13 às 17h, exceto feriados.

Com informações da assessoria



Veja também