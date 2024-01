A- A+

CARNAVAL 2024 Fundaj lança exposição em homenagem aos 120 anos de Capiba e Edgard Moraes Mostra vai contar com peças do acervo fonográfico do Centro de Documentação e de Estudos da História Brasileira (Cehibra)

Para falar (e cantar) o Carnaval, Capiba e Edgar Moraes integram o rol de referências do gênero mais pernambucano de todos: o Frevo. E para reforçar a memória do folião, em tempos de folia, a Fundação Joaquim Nabuco (Fundaj) abre alas para a exposição "Capiba e Edgard Moraes: 120 Anos de Frevo".



A mostra, a primeira de seis previstas para o decorrer de 2024, tomando por base o acervo fonográfico da Fundação, entra em cartaz a partir desta quarta-feira (31) e segue com visitação gratuita até 29 de fevereiro na Sala de Leitura Nilo Pereira (Fundaj Derby).





Capas de discos e partituras

"Capiba e Edgard Moraes: 120 Anos de Frevo" reúne capas de discos, um boneco de Capiba, partituras e curiosidades sobre os dois compositores.

O material exposto na mostra integra o acervo fonográfico do Centro de Documentação e de Estudos da História Brasileira (Cehibra) - fundado em 1981 e contando com pelo menos 16 mil discos de 78 rotações, além de 6 mil LP's, 3 mil fitas cassetes e 4 mil CD's.



Peças gráficas e encartes também compõem o acervo, que passa por processo de digitalização com o intuito de, além de torná-lo mais acessível para pesquisadores e entusiastas, preservar a história e a cultura do Estado.

Serviço

Exposição "Capiba e Edgard Moraes: 120 anos de frevo"

Quando: a partir de quarta-feira (31) até 29 de fevereiro

Onde: Fundaj Derby (Sala de Leitura Nilo Pereira) - Rua Henrique Dias, 609, Derby

Visitação: abertura às 18h e demais dias, das 9h às 17h, de segunda a sexta-feira

Acessoa gratuito

Informações: (81) 3073-6387

