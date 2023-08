FUNDAJ lança nota de falecimento de Anízio Lopes de Andrade Filho; confira

A- A+

A Fundação Joaquim Nabuco (FUNDAJ) postou uma nota de pesar nesta segunda-feira (7) pelo falecimento de Anízio Lopes de Andrade Filho. O velório será realizado na terça-feira (8), no Cemitério Morada da Paz, em Paulista.

Com quase 40 anos de ligação com a fundação, Anízio atuou na Coordenação de Comunicação de Massa e produziu o Cineclube Jurando Vingar (onde foi responsável pela exibição de centas de vídeos e filmes pernambucanos e de todo o Brasil). Ele também recebeu uma placa em homenagem pelos 31 anos de contribuição à Fundaj e pelo seu incentivo à criação do Cinema da Fundação.

Confira nota na íntrgra:

