CARNAVAL 2026 Fundaj está com incrições abertas para oficinas gratuitas de cultura e artes carnavalescas Com 101 vagas, o edital "Carnaval das Artes" divulgará seus selecionados no dia 9 de fevereiro

Estão abertas as inscrições para as oficinas gratuitas de cultura e artes carnavalescas oferecidas pela Fundação Joaquim Nabuco (Fundaj). Os interessados têm até esta quarta-feira (4) para realizar a inscrição por meio de um formulário digital.

O edital “Carnaval das Artes” contempla quatro oficinas, totalizando 101 vagas. O resultado final com os selecionados será divulgado na próxima segunda-feira (9), tendo a ordem de inscrição como um dos critérios principais.



As aulas serão ministradas presencialmente no dia 11 de fevereiro, no campus Ulysses Pernambucano da Fundaj, no bairro do Derby. Seleção de materiais para adereços, técnicas de montagem e maquiagem carnavalesca estão entre as temáticas abordadas.

Conheça as oficinas ofertadas pela Fundaj:

“A Cor na Folia: Uso das Cores e Criatividade na Confecção de Adereços”

Docente: Arthur de Oliveira Filho

Ementa: Introdução à teoria das cores. O círculo cromático e suas dinâmicas. Harmonias e combinações: cores complementares, análogas e tríades. Psicologia das cores no contexto do Carnaval. Planejamento criativo: do esboço à seleção de materiais. Técnicas de montagem manual de adereços (colagem e amarração) com uso de materiais diversos (paetês, tecidos, fitas). Execução de peça autoral com ênfase na paleta de cores.

Carga horária: 10h

Data: 11/02, das 8h às 13h e das 14h às 19h

Vagas: 26

Requisitos de seleção: A seleção será realizada por ordem de inscrição, priorizando candidatos que preencham o formulário de interesse demonstrando afinidade com artes manuais ou design, até o limite das vagas

“FRESTA: Corpo, carnaval e território”

Docente: Mayara Ferreira

Ementa: Oficina prática-teórica a partir da consciência corporal e discussão sobre o fazer carnavalesco na cidade de Olinda e sua contribuição no carnaval pernambucano. Trabalharemos a partir de dinâmicas de grupo algumas manifestações que acontecem durante o ciclo, compreendendo a linguagem da dança como caminho para compreensão de conhecimentos. Experienciar aprendizados a partir do corpo é uma das heranças garantidas pelas comunidades negras e indígenas dentro culturas populares, onde a dança, a música e o teatro funcionam como transmissores de suas histórias. Laboraremos durante os dois turnos essas discussões a partir de entrevistas, textos e imagens.

Carga horária: 10h

Data: 11/02, das 8h às 13h e das 14h às 19h

Vagas: 25

Requisitos de seleção: Breve carta de intenção

“Recriando: Crie, Corte e Brilhe com sua fantasia”

Docente: Aucilene Santana

Ementa: Oficina prática voltada ao Carnaval, contemplando noções de criação autoral, reaproveitamento de materiais e consumo consciente. Apresentação de referências criativas, planejamento da customização e técnicas básicas de corte, recorte e amarração. Introdução a acabamentos manuais e aplicação simples de elementos decorativos. Finalização da peça e socialização dos resultados do processo criativo.

Carga horária: 5h

Data: 11/02, das 9h às 14h

Vagas: 25

Requisitos de seleção: A seleção dos(as) cursistas será realizada por meio de inscrição prévia, considerando o interesse na temática da oficina e a disponibilidade para participação integral na atividade. Não será exigido conhecimento prévio na área. Em caso de número de inscritos superior ao número de vagas, serão considerados como critérios de seleção:

* Interesse demonstrado na proposta da oficina;

* Adequação ao público-alvo definido;

* Ordem de inscrição

“Maquiagem Carnavalesca: Brilho, Cor e Criatividade”

Docente: Anna Cantarelli

Ementa: Preparação de pele; correção e selagem; olhos com cores e delineados; glitter/pigmentos e pedrarias; técnicas; acabamento e retirada.

Carga horária: 5h

Data: 11/02, das 13h às 18h

Vagas: 25

Requisitos de seleção: Ordem de inscrição, considerando interesse declarado. Em caso de excesso, carta breve de intenção



