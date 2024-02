A- A+

EDUCATIVO Fundaj promove edição carnavalesca do "Domingo dos Pequenos", com atividades para crianças O público infantil pode participar de ações como oficina de máscaras e pintura coletiva

A primeira edição de 2024 do “Domingo dos Pequenos”, evento da Fundação Joaquim Nabuco (Fundaj) para o público infantil, será em ritmo de Carnaval. Neste sábado (17) e no domingo (18), a partir das 14h, as crianças vão participar de atividades educativas lúdicas e com referências carnavalescas.

O encontro vai abordar aspectos culturais da festividade em Pernambuco, com ações educativas desenvolvidas no Museu do Homem do Nordeste (Muhne) e no Edifício Dolores Salgado.

Oficina de máscaras, espaço para a confecção de adereços, pintura coletiva e visita ao museu fazem parte da programação, que é gratuita. Para a oficina, é necessário se inscrever uma hora antes, no local do evento.



Confira a programação completa:

Sábado (17)

14h - Espaço de brincadeiras, confecção de adereços e customização de roupas e fantasias

14h - Oficina de máscaras Personagens do Carnaval de Pernambuco

Domingo (18)

14h - Espaço de confecção de adereços, customização de roupas e de brincadeiras

14h - Oficina de máscaras Personagens do Carnaval de Pernambuco

14h - Venda de lanches com Lenny Cakes e de livros infantis com SBS Livraria

15h - Pintura coletiva de painel carnavalesco

15h - Visita ao museu no Trenzinho da Alegria



