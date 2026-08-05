A- A+

OFICINA Fundaj promove oficina gratuita de teatro lambe-lambe no Derby; confira As inscrições acontecem até o dia 13 de agosto através do formulário eletrônico

Uma caixa pequena, um furo para observação e apenas um espectador por vez. É assim que funciona o Teatro Lambe-Lambe, linguagem criada na Bahia nos anos 1980 que transforma miniaturas em espetáculos intimistas.

Entre os dias 17 e 21 de agosto, a Fundação Joaquim Nabuco (Fundaj) promove uma oficina gratuita dedicada a essa técnica no Campus Ulysses Pernambucano, no Derby.

Voltada para educadores, artistas, estudantes e jovens a partir dos 16 anos, a atividade será ministrada pela arte-educadora de Artes Visuais da Fundaj, Julia Moura.

A proposta é apresentar os fundamentos do teatro lambe-lambe e do Teatro de Sombras, linguagem de origem asiática que utiliza silhuetas, luz e contraste para criar narrativas visuais. As inscrições seguem abertas até o dia 13 de agosto por meio de formulário eletrônico.

A oficina

Durante a oficina, os participantes serão convidados a investigar os pontos de encontro entre as duas expressões artísticas por meio da criação de personagens, construção de cenários e experimentação de iluminação cênica em miniatura.

No lugar dos tradicionais bonecos, as encenações serão desenvolvidas a partir de silhuetas manipuladas manualmente ou projetadas por transparências e recortes iluminados dentro da caixa cênica.

Criado pelas artistas Denise Santos e Ismine Lima, o teatro lambe-lambe se caracteriza pela apresentação de espetáculos em miniatura dentro de uma caixa cênica observada individualmente pelo público. Já o Teatro de Sombras constrói suas imagens por meio da projeção de silhuetas sobre uma tela iluminada.

Ao todo, serão oferecidas 20 vagas. O resultado será enviado por e-mail no dia 14 de agosto, e os participantes que cumprirem ao menos 75% da carga horária receberão declaração de participação.



Apresentação

Ao longo dos encontros, os participantes também desenvolverão pequenas encenações autorais e experimentarão os processos de criação, manipulação e montagem das caixas cênicas. Os trabalhos produzidos durante a formação serão apresentados posteriormente na segunda edição da Mostra de Lambe-Lambe da Fundaj, que terá data definida junto ao grupo.

SERVIÇO

Oficina de teatro lambe-lambe

Quando: 17 a 21 de agosto, das 13h às 17h

Onde: Campus Derby da Fundação Joaquim Nabuco – Edifício Ulysses Pernambucano (Rua Henrique Dias, 609 – Derby, Recife/PE)

Informações: (81) 3073-6682

Veja também