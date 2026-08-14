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FORMAÇÃO Fundaj promove seminário sobre literatura, memória e cuidado coletivo e oficinas de escrita criativa Encontro reúne educadores, pesquisadores, artistas, mediadores e leitores para discutir o papel da literatura na criação de vínculos, na preservação da memória e no fortalecimento do pertencimento

A literatura como ferramenta de encontro, escuta e transformação social estará no centro do IV Seminário “Mediação de Leitura: construindo sentidos para a prática; Mediação Literária e Cuidado Coletivo: narrar, lembrar, pertencer, transformar”, promovido pela Fundação Joaquim Nabuco (Fundaj) nos dias 24 e 25 de agosto.

A programação acontece das 8h às 12h, na Sala Aloísio Magalhães, no Campus Ulysses Pernambuco, no Derby, no Recife.

Realizado pela Biblioteca Blanche Knopf, vinculada à Diretoria de Memória, Educação, Cultura e Arte (Dimeca), o encontro é direcionado a professores, estudantes e profissionais de Biblioteconomia, Arquivologia, Letras, Gestão e Ciência da Informação, além de trabalhadores de bibliotecas e centros de informação e gestores da área educacional.

Com participação gratuita, o seminário terá inscrições presenciais durante os dois dias de atividades. O número de participantes será limitado a 100 pessoas.

Entre as atrações estão previstas mesas de discussão, sessões de mediação de leitura e apresentações artísticas. A programação também contará com duas oficinas: “Escrita Criativa e Poesia como práticas de escuta, criação e pertencimento” e “Lembrar: memória, narrativa e elaboração da experiência, Dorival e o mar”.

A proposta do encontro parte da compreensão da literatura como espaço de construção de afetos, identidades e relações comunitárias.

A iniciativa pretende colocar em debate as possibilidades da mediação literária para além do incentivo à leitura, aproximando livros, narrativas e experiências de questões relacionadas ao cuidado, à saúde integral, à memória e à relação das pessoas com seus territórios.

A coordenadora da Biblioteca Blanche Knopf, Veronilda Barbosa, ressalta que a iniciativa também pretende ampliar a dimensão social do acesso à literatura.

"O evento busca redefinir o papel dos livros, deixando de ser apenas objetos de consumo individual para se tornarem pontes de conexão humana, suporte emocional comunitário e espaços seguros de fala, conectando pessoas de origens e vivências diferentes através do debate literário. O Seminário tem como meta descentralizar o conhecimento técnico e estimular projetos locais e o pensamento crítico para que os grupos transformem sua própria realidade", destaca Veronilda Barbosa.

Ao reunir diferentes públicos e campos de atuação, o seminário busca ainda favorecer a troca de experiências entre profissionais da leitura, educadores, artistas, pesquisadores e leitores, estimulando iniciativas que aproximem a prática literária das realidades e necessidades de cada comunidade.



Confira a programação:

Dia 24 (segunda-feira)

Horário: 8h às 12h

- Mesa de abertura

- Apresentação cultural: Nanda Mélo com o Conversa de Comadre

Mesa de debate – Pertencer: literatura, território e redes de cuidado

Convidadas:

- Maria Céu - Idealizadora e mobilizadora do projeto “Vida+ em movimento”: arte, afeto, cuidado e diversidade

- Anita Presbitero - Idealizadora e mobilizadora do Clube de Leitura para mulheres Floriterárias

- Selma Monteceo - Mobilizadora do projeto Papo de Mulher da Biblioteca Comunitária Amigos da Leitura

Mediação - Cida Fernandez

Horário: 14h às 17h

- Mediação de Leitura: Com Cida Fernandez e Érica Verçosa

- Oficina: Escrita Criativa e Poesia como práticas de escuta, criação e pertencimento, com Maria Céu

Encerramento cultural: Performance poética, com Amanda Timóteo e Cris Andrade

Dia 25 (terça-feira)

Horário: 8h30 às 12h

- Apresentação artística: Circulação: Ecos, música para miudinhos, com Adriana Monteiro

- Mesa de debate - Transformar: mediação literária, intersetorialidade e práticas de cuidado

Convidados:

- Paula Fonseca - Psicóloga clínica que desenvolve o Projeto Preto

- Rafaela Nascimento - Terapeuta integrativa na Unidade de Cuidados Integrais à Saúde Professor Guilherme Abath

- Andréa Graupen - Psicóloga, integrante do Projeto Pode entrar, Dona Morte!

- Diálogos sobre o viver e o morrer a partir das história

Mediação: Érica Verçosa

Bate papo com representantes dos Clubes de Leitura parceiros da Fundaj

Horário: 14h às 17h

Oficina: Lembrar: memória, narrativa e elaboração da experiência, Dorival e o mar, com Adriana Monteiro.

Sorteios e encerramento com Mediação de Leitura, com Cida Fernandez e Érica Verçosa

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