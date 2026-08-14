Fundaj promove seminário sobre literatura, memória e cuidado coletivo e oficinas de escrita criativa
Encontro reúne educadores, pesquisadores, artistas, mediadores e leitores para discutir o papel da literatura na criação de vínculos, na preservação da memória e no fortalecimento do pertencimento
A literatura como ferramenta de encontro, escuta e transformação social estará no centro do IV Seminário “Mediação de Leitura: construindo sentidos para a prática; Mediação Literária e Cuidado Coletivo: narrar, lembrar, pertencer, transformar”, promovido pela Fundação Joaquim Nabuco (Fundaj) nos dias 24 e 25 de agosto.
A programação acontece das 8h às 12h, na Sala Aloísio Magalhães, no Campus Ulysses Pernambuco, no Derby, no Recife.
Realizado pela Biblioteca Blanche Knopf, vinculada à Diretoria de Memória, Educação, Cultura e Arte (Dimeca), o encontro é direcionado a professores, estudantes e profissionais de Biblioteconomia, Arquivologia, Letras, Gestão e Ciência da Informação, além de trabalhadores de bibliotecas e centros de informação e gestores da área educacional.
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Com participação gratuita, o seminário terá inscrições presenciais durante os dois dias de atividades. O número de participantes será limitado a 100 pessoas.
Entre as atrações estão previstas mesas de discussão, sessões de mediação de leitura e apresentações artísticas. A programação também contará com duas oficinas: “Escrita Criativa e Poesia como práticas de escuta, criação e pertencimento” e “Lembrar: memória, narrativa e elaboração da experiência, Dorival e o mar”.
A proposta do encontro parte da compreensão da literatura como espaço de construção de afetos, identidades e relações comunitárias.
A iniciativa pretende colocar em debate as possibilidades da mediação literária para além do incentivo à leitura, aproximando livros, narrativas e experiências de questões relacionadas ao cuidado, à saúde integral, à memória e à relação das pessoas com seus territórios.
A coordenadora da Biblioteca Blanche Knopf, Veronilda Barbosa, ressalta que a iniciativa também pretende ampliar a dimensão social do acesso à literatura.
"O evento busca redefinir o papel dos livros, deixando de ser apenas objetos de consumo individual para se tornarem pontes de conexão humana, suporte emocional comunitário e espaços seguros de fala, conectando pessoas de origens e vivências diferentes através do debate literário. O Seminário tem como meta descentralizar o conhecimento técnico e estimular projetos locais e o pensamento crítico para que os grupos transformem sua própria realidade", destaca Veronilda Barbosa.
Ao reunir diferentes públicos e campos de atuação, o seminário busca ainda favorecer a troca de experiências entre profissionais da leitura, educadores, artistas, pesquisadores e leitores, estimulando iniciativas que aproximem a prática literária das realidades e necessidades de cada comunidade.
Confira a programação:
Dia 24 (segunda-feira)
Horário: 8h às 12h
- Mesa de abertura
- Apresentação cultural: Nanda Mélo com o Conversa de Comadre
Mesa de debate – Pertencer: literatura, território e redes de cuidado
Convidadas:
- Maria Céu - Idealizadora e mobilizadora do projeto “Vida+ em movimento”: arte, afeto, cuidado e diversidade
- Anita Presbitero - Idealizadora e mobilizadora do Clube de Leitura para mulheres Floriterárias
- Selma Monteceo - Mobilizadora do projeto Papo de Mulher da Biblioteca Comunitária Amigos da Leitura
Mediação - Cida Fernandez
Horário: 14h às 17h
- Mediação de Leitura: Com Cida Fernandez e Érica Verçosa
- Oficina: Escrita Criativa e Poesia como práticas de escuta, criação e pertencimento, com Maria Céu
Encerramento cultural: Performance poética, com Amanda Timóteo e Cris Andrade
Dia 25 (terça-feira)
Horário: 8h30 às 12h
- Apresentação artística: Circulação: Ecos, música para miudinhos, com Adriana Monteiro
- Mesa de debate - Transformar: mediação literária, intersetorialidade e práticas de cuidado
Convidados:
- Paula Fonseca - Psicóloga clínica que desenvolve o Projeto Preto
- Rafaela Nascimento - Terapeuta integrativa na Unidade de Cuidados Integrais à Saúde Professor Guilherme Abath
- Andréa Graupen - Psicóloga, integrante do Projeto Pode entrar, Dona Morte!
- Diálogos sobre o viver e o morrer a partir das história
Mediação: Érica Verçosa
Bate papo com representantes dos Clubes de Leitura parceiros da Fundaj
Horário: 14h às 17h
Oficina: Lembrar: memória, narrativa e elaboração da experiência, Dorival e o mar, com Adriana Monteiro.
Sorteios e encerramento com Mediação de Leitura, com Cida Fernandez e Érica Verçosa