Dia Internacional da Mulher Fundaj realiza evento em comemoração ao Dia Internacional da Mulher com exibição de ''Pérola'' A programação, que acontece no dia 10 de março, também promove mesa de debate e atividades culturais

A Fundação Joaquim Nabuco (Fundaj) realiza programação em comemoração ao Dia Internacional da Mulher com debate, exibição de filme e atividades culturais.

O evento ''Dia Internacional da Mulher: reflexões sobre o papel da mulher na sociedade'', incentivado pelo Núcleo de Educação, Cultura, Inclusão, Meio Ambiente e Diversidade em Direitos Humanos (NECIMADH), acontece no dia 10 de março, no campus Gilberto Freyre da Fundaj, em Casa Forte, das 9h às 17h.

A abertura do encontro reúne a presidenta da Fundaj, Márcia Angela Aguiar, a diretora de Planejamento e Administração (Diplad) da Fundaj e coordenadora do NECIMADH, Aida Monteiro, entre outros diretores da instituição. Segundo Márcia e Aida, a programação tem o intuito de reafirmar o compromisso da Fundação com os direitos humanos e a equidade de gênero.

''No Brasil, a violência contra a mulher permanece como uma grave violação de direitos humanos, exigindo ações contínuas de prevenção, conscientização e informação. A realização de ação específica sobre esse tema reafirma o compromisso institucional da Fundação Joaquim Nabuco com a promoção dos direitos humanos, a equidade de gênero e a valorização de todas as pessoas'', afirma Aida Monteiro.

No dia do evento também ocorre o debate ''O papel da mulher na sociedade'', com exposições de Cristina Buarque, ex-secretária da Mulher de Pernambuco e servidora da Fundaj, e Fábia Lopes, gerente-geral de Políticas para Mulheres da Secretaria de Políticas Públicas para as Mulheres de Camaragibe. A mediação da conversa será feita por Edneida Rabêlo Cavalcanti, pesquisadora da Fundaj.

Pela tarde acontece a exibição de ''Pérola'', um longa-metragem nacional na sala Museu do Cinema da Fundação. Baseado em uma peça de teatro de mesmo nome, o filme de Murilo Benício, protagonizado por Drica Moraes, apresenta as memórias de uma matriarca do ponto de vista do filho.



Encerrando a programação, o Espaço de Convivência será palco de uma atividade cultural em celebração ao Dia Internacional da Mulher, comemorado todos os anos no dia 8 de março.

SERVIÇO

''Dia Internacional da Mulher: reflexões sobre o papel da mulher na sociedade''

Quando: 10 de março de 2026, das 9h às 17h

Onde: Sala Calouste Gulbenkian da Fundaj e Sala Museu do Cinema da Fundação - Avenida Dezessete de Agosto, 2187, Casa Forte

Confira a programação completa

9h – Abertura do evento

10h – Debate: ''O papel da mulher na sociedade''

Expositoras: Cristina Buarque (Fundaj) e Fábia Lopes (Secretaria de Políticas Públicas para as Mulheres de Camaragibe)

Mediação: Edneida Rabêlo Cavalcanti (Fundaj)

12h – Intervalo

14h – Exibição do filme ''Pérola''

16h – Atividade cultural no Espaço de Convivência

