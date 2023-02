A- A+

A exposição “Memórias da Nação Xambá - 20 anos do Memorial Severina Paraíso da Silva ‘Mãe Biu’” entra em cartaz, a partir desta quinta-feira (2), mergulhando na história do primeiro quilombo urbano do Norte e Nordeste.

O público pode conferir a mostra na Galeria Massangana, no campus Gilberto Freyre da Fundação Joaquim Nabuco (Fundaj). Na abertura da exposição, que ocorre às 16h, haverá apresentação do Afoxé Ylê Xambá, ritmo que representa as raízes afro-brasileiras. O evento é gratuito.

Dividida em três núcleos, a mostra traz uma representação do Trono utilizado por Mãe Biu, documentos, fotografias, objetos e indumentárias que revelam o universo sagrado do candomblé e da comunidade de Xambá.



Desde a curadoria até a montagem, a exposição contou com a participação da equipe do Museu do Homem do Nordeste. Sua concepção foi compartilhada com a comunidade de Xambá, em Olinda.

Serviço:

Exposição “Memórias da Nação Xambá - 20 anos do Memorial Severina Paraíso da Silva ‘Mãe Biu’”

Abertura nesta quinta-feira (2), às 16h

Galeria Massangana, Campus Gilberto Freyre da Fundaj (Avenida 17 de Agosto, 2187, Casa Forte)

Visitação gratuita



