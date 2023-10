Fundaj recebe mostra "A Cinemateca é Brasileira": exposição e exibição gratuitas de filmes nacionais

A- A+

A partir desta sexta (13), a Fundação Joaquim Nabuco (Fundaj) recebe a mostra “A Cinemateca é Brasileira”, que contará com exposição e exibições gratuitas de filmes nacionais – entre produções consagradas e raridades – no Cinema da Fundação (nas salas Museu e Derby).

A mostra é promovida pela Cinemateca Brasileira e percorre 12 cidades brasileiras e tem como objetivo a difusão e valorização da Sétima Arte produzida no Brasil. Ao longo da programação, que vai de 13 a 25 de outubro, serão exibidos 18 filmes nacionais, de várias épocas.

“Essa mostra é um verdadeiro tesouro, não apenas para cinéfilos, mas para qualquer pessoa que quer conhecer um pouco do Brasil nesse último século. Temos filmes de várias décadas desde o início do século passado e eles são retratos muito significativos de cada um desses períodos”, considera o coordenador do Cinema da Fundação, Luiz Joaquim.

O cinema brasileiro tem mais de 120 anos de história. Foi pensando nessa trajetória rica e diversa que a curadoria selecionou filmes que perpassam diferentes momentos históricos, propostas estéticas e abordagens temáticas de forma rica e complexa.

“Para além dos medalhões, dos filmes conhecidos, queridos e celebrados por todo mundo, como ‘Central do Brasil’, ‘Cidade de Deus’ e ‘Bacurau’, temos algumas peças realmente raras, que provavelmente nunca foram vistas numa sala de cinema por muitas gerações, como, por exemplo, ‘São Paulo A Sinfonia da Metrópole’, ‘Ilha das Flores’ ou ‘Cinco Vezes Favela’, que é um filme importantíssimo, produzido no início do Cinema Novo”, conta Luiz Joaquim.

Exposição

Além das exibições de filmes, a mostra também conta com a exposição homônima “A Cinemateca é Brasileira”, com curadoria da Cinemateca Brasileira e da Sociedade Amigos da Cinemateca. Também gratuita, a exposição ficará aberta ao público de 13 a 29 de outubro na Galeria Vicente do Rêgo Monteiro, Campus Ulysses Pernambucano, da Fundaj no Derby.

O público poderá conferir os mais de 70 anos de história da Cinemateca, com uma linha do tempo construída por meio de imagens - documentos, fotografias, cartazes e frames de filmes, além de recursos de realidade aumentada. O projeto expográfico é assinado por Renato Theobaldo.

A exposição é um verdadeiro convite à imersão nas camadas da trajetória da Cinemateca Brasileira, que se misturam aos feitos e às agruras do cinema brasileiro e, ao mesmo tempo, evocam os avanços e retrocessos do país.

Nesta passagem por Recife, a mostra também contará com a exposição de câmeras 16mm que pertencem ao acervo da Cinemateca Jota Soares da Fundação Joaquim Nabuco.



SERVIÇOS

Mostra “A CINEMATECA É BRASILEIRA”

Quando: 13 a 25 de outubro

Onde: Cinema da Fundação, Salas Museu e Derby

Programação gratuita

Filmes exibidos:

“São Paulo A Sinfonia da Metrópole” (1929)

“Limite” (1931)

“Carnaval Atlântida” (1952)

“O Cangaceiro” (1953)

“Jeca Tatu” (1959)

“5x Favela” (1962)

“O Pagador de Promessas” (1962)

“Deus e o Diabo na Terra do Sol” (1964)

“À Meia Noite Levarei Sua Alma” (1964)

“O Bandido da Luz Vermelha” (1968)

“Macunaíma” (1969)

“Dona Flor e Seus Dois Maridos” (1976)

“Cabra Marcado para Morrer” (1984)

“Ilha das Flores” (1989)

“A Hora da Estrela” (1985)

“Central do Brasil” (1998)

“Cidade de Deus” (2002)

“Bacurau” (2019)

Exposição “A CINEMATECA É BRASILEIRA”

Quando: 13 a 29 de outubro (terças às sextas-feiras, das 14h às 19h; sábados e domingos, das 13h às 17h)

Onde: Galeria Vicente do Rêgo Monteiro, Campus Ulysses Pernambucano, da Fundaj | Rua Henrique Dias, 609, Derby - Recife/PE

Entrada gratuita



Veja também

Festival MADA MADA: festival potiguar exalta pluralidade da música brasileira com destaque para o Nordeste