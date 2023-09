A- A+

PATRIMÔNIO Fundarpe anuncia abertura do processo de tombamento do Teatro Valdemar de Oliveira Equipamento cultural está fechado há três anos e vem sofrendo com furtos, vadalismo e invasões

A Fundação do Patrimônio Histórico e Artístico de Pernambuco (Fundarpe) deferiu a abertura do processo de tombamento do Teatro Valdemar de Oliveira, localizado na região central do Recife. A decisão foi oficializada na edição desta sexta-feira (22) do Diário Oficial do Estado.

O pedido de tombamento foi protocolado junto à Fundarpe pelo Grupo João Teimoso e o Movimento Guerrilha Cultural, em dezembro de 2022. Até a conclusão do processo, o imóvel tem as mesmas prerrogativas de bem efetivamente tombado, a não ser que os proprietários sejam contrários à medida e solicitem o seu cancelamento.

Inaugurado em maio de 1971, ainda com o nome de Nosso Teatro, por iniciativa do teatrólogo Valdemar de Oliveira. Com a morte do seu fundador em 1977, o espaço foi rebatizado em sua homenagem. Em outubro de 1980, o equipamento cultural teve as suas instalações destruídas em um incêndio, sendo reconstruído e reinaugurado após sete anos.



O teatro está fechado há três anos e vem passando por um processo acelerado de deterioração. Nos últimos meses, o prédio passou por repetidos episódios de invasão, furtos e vandalismo.

A casa de espetáculos pertence ao Teatro de Amadores de Pernambuco (TAP), grupo formado pelos herdeiros de Valdemar de Oliveira e outros associados. No ano passado, os proprietários chegaram a iniciar um diálogo com Secretaria de Cultura de Pernambuco para firmar um acordo de comodato, no qual o espaço passaria a ser administrado pelo Estado durante 19 anos. Com a mudança de governo no início de 2023, no entanto, as conversas foram paralisadas por um período.

Veja também

MÚSICA Samba Recife aposta nos talentos locais com "Palco Pernambuco"; Gabi do Carmo está entre as atrações