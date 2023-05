Fundarpe divulga candidaturas habilitadas ao título de Patrimônio Vivo; veja lista

A- A+

Pouco mais de cem candidaturas foram habilitadas para o 18º Concurso do Registro do Patrimônio Vivo de Pernambuco (Edição 2023), entre mestres, mestras e grupos culturais - sendo deste total, 41 homens, 14 mulheres, somando 55 pessoas físicas e as demais, 48 inscrições de grupos.



De acordo com a Fundação do Patrimônio Histórico de Pernambuco (Fundarpe), que divulgou a lista de habilitados e não-habilitados nesta quarta-feira (3), houve um aumento no número de inscritos em relação a outras edições, fato justificado em decorrência do retorno das formações presenciais para divulgação do Edital, realizadas pela instituição em diversas cidades do Estado.







A partir da habilitação, uma nova fase começa, a do análise do mérito cultural. Já as candidaturas inabilitadas podem apresentar recurso entre os dias 4 e 17 de maio, via plataforma Mapa Cultural de Pernambuco - a divulgação do julgamento dos recursos está prevista para sair em 6 de junho.



O Concurso

Para 2023, o Concurso do Registro do Patrimônio Vivo de Pernambuco vai reconhecer dez mestres, mestras e grupos culturais. A bolsa de auxílio financeiro a ser paga será no valor de R$ 1,3mil (pessoa física) e R$ 3,2mil (pessoa jurídica).



A lista com os relacionados - habilitados e não-habilitados, pode ser consultada neste link.





