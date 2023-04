A- A+

CULTURA PERNAMBUCO Fundarpe leva para o Sertão ciclo de oficinas sobre patrimônio cultural Encontros acontecem nesta segunda (3) e terça-feira (4), com temáticas relacionadas ao patrimônio ferroviário do Estado e outros assuntos

O patrimônio ferroviário de Pernambuco e editais do Registro do Patrimônio Vivo do Estado integram temas que serão levados ao ciclo de oficinas promovido pela Fundação do Patrimônio Histórico e Artístico de Pernambuco (Fundarpe), que chega ao Sertão nesta segunda (3) e terça-feira (4), especificamente às cidades de Arcoverde e Serra Talhada.

Além dos assuntos citados, também será levado pelo ciclo o Prêmio Ayrton de Almeida Carvalho de Preservação do Patrimônio Cultural. Os encontros, abertos ao público, vão contar com a presença de fazedores de cultura, entre eles mestres, mestras e grupos da Cultura Popular.





Promovidas pela Gerência Geral de Preservação do Patrimônio Cultural da Fundarpe, via Educação Patrimonial, Coordenadoria do Patrimônio Imaterial e Unidade de Preservação, além do apoio das prefeituras locais, as oficinas estão marcadas para esta segunda-feira, em Arcoverde (Sesc), e amanhã, em Serra Talhada (Museu do Cangaço).

Informações acerca do ciclo no Sertão, podem ser obtidas pelo e-mail [email protected].

Serviço

Ciclo de Oficinas sobre Patrimônio Cultural - Fundarpe



Segunda (3), das 14h às 21h e terça (4), das 9h às 16h, respectivamente em Arcoverde (Sesc) e Serra Talhada (Museu do Cangaço)

Acesso gratuito (sujeito à lotação)

