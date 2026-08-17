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Luto na música Funeral de Bonnie Tyler: fãs vão às ruas para se despedir da cantora no País de Gales Cantora de 'Total Eclipse of the Heart', que morreu aos 75 anos, terá músicas da própria carreira tocadas durante cerimônia reservada a familiares e amigos

Milhares de fãs foram às ruas nesta segunda-feira para prestar uma última homenagem a Bonnie Tyler, que morreu aos 75 anos. O funeral da cantora de "Total Eclipse of the Heart" é realizado na Catedral de Swansea, no País de Gales, próximo à cidade onde ela nasceu e iniciou a carreira.

A cerimônia dentro da catedral é fechada ao público e reservada a familiares, amigos e convidados. Do lado de fora, porém, uma multidão se reuniu para acompanhar a despedida. O funeral também é transmitido pela internet e exibido em um telão instalado na Praça de São Davi.

A chegada do carro funerário foi recebida com aplausos e gritos com o nome da artista. O veículo estava decorado com flores que formavam a palavra "Bonnie". Pessoas próximas à cantora foram vistas usando fitas brancas durante a homenagem.

Duas músicas da própria Bonnie Tyler foram escolhidas para marcar a entrada na cerimônia: "If I Sing You A Love Song" e "It's A Heartache", um dos primeiros grandes sucessos da carreira da galesa.

O serviço religioso é conduzido pelo reverendo cônego Justin Davies. Roger Bell, responsável por descobrir Tyler quando ela ainda se apresentava em um clube de Swansea, foi escolhido para discursar em homenagem à cantora. Matthew Davis, empresário de longa data da artista, também participa das homenagens.

Após a cerimônia, o cortejo fará uma última passagem por Skewen, cidade natal de Tyler, permitindo uma nova despedida dos fãs.

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