LUTO Funeral de Rob Reiner deve ser privado e com a família partida: "Não conseguem lidar com espetáculo" Parentes estão em estado de choque após filho do diretor com a fotógrafa Michele Singer Reiner ser acusado da morte do casal

Agora que os corpos do diretor vencedor do Oscar, Rob Reiner, e da mulher, a fotógrafa Michele Singer Reiner, já foram liberados da autópsia, a família já se prepara para a realização da cerimônia de despedida.



Tudo, entretanto, será feito com extremo cuidado devido às circunstâncias em que ocorreu a morte do casal. Os dois foram assassinados na última semana, e o principal suspeito do crime é o filho Nick Reiner — fato que deixou a família em estado de choque.

De acordo com o jornalista britânico Rob Shuter, que cobre celebridades, a família do casal de artistas quer que a “cerimônia (seja) profundamente privada e cuidadosamente protegida”. Neste momento, eles rejeitam uma despedida maior e que tenha a presença do grande público.

O motivo, como já se deve imaginar, é simples. Os parentes estão completamente chocados como tudo ocorreu. Eles não conseguem lidar com um espetáculo público neste momento. Isso é sobre dignidade, segurança e luto”, disse uma fonte do jornalista britânico.





Apesar disso, a cerimônia deve conta com a presença de muitas pessoas famosas, que faziam parte do meio social em que vivia o casal Reiner.



O ex-presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, e a sua esposa Michelle Obama já teriam sido convidados para a solenidade de despedida. “Eles sabem quantas pessoas querem prestar homenagens, mas esse primeiro adeus é estritamente para a família e para aqueles que estiveram em suas vidas todos os dias”, complementou a fonte.

Uma homenagem pública para admiradores e o público em geral deve ser realizada num período próximo. “A indústria quer e precisa homenageá-los”, afirma a pessoa ao jornalista.

O que se sabe sobre o assassinato de Rob e Michele Reiner

De acordo com as autoridades, Rob e Michele Reiner foram encontrados mortos em sua casa, no bairro de Brentwood, em Los Angeles, após uma das filhas do casal localizar os corpos e acionar a polícia. O Departamento de Bombeiros da cidade foi o primeiro a chegar ao local e solicitou apoio, e pouco depois a divisão de homicídios do LAPD assumiu o controle da investigação.

Nick Reiner foi preso no mesmo dia em que as mortes de seus pais foram descobertas. As autoridades destacaram que ele não demonstrou tentativa de fuga nem resistência. Na última quarta-feira (17), o promotor distrital de Los Angeles, Nathan Hochman, confirmou que Nick responde por acusações de homicídio qualificado pelo assassinato dos pais, o que pode resultar em pena de prisão perpétua sem possibilidade de liberdade condicional ou até mesmo na pena de morte.

