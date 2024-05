A- A+

gravidez Funkeira que diz estar grávida de Lucas Buda, canta música gospel e namora empresária; conheça Após viver affair com ex-BBB, prima de MC Binn afirma que não há possibilidade de que filho seja do atual relacionamento

Após um período afastada do Instagram, a funkeira Nina Capelly, de 28 anos, surgiu afirmando estar grávida na última terça-feira. O pai da criança, segundo ela em entrevista à revista Quem, tem ''70%'' de chances de ser Lucas Buda, participante da última edição do Big Brother Brasil, com quem viveu um affair recentemente.

Prima do também funkeiro MC Binn, a também influenciadora digital realizou testes de gravidez após relatar uma sequência de enjoo e mal estar.

— Estou um pouquinho sumidinha aqui (no Instagram). Hoje tive enjoo, não estou muito bem, estou passando mal, vomitando toda hora. Vocês perceberam que estou mais inchadinha, dei uma engordadinha. Hoje vou fazer uns testes. Estou com um pouco de medo, mas tem coisas na nossa vida que a gente tem que meter as caras e ir pra cima mesmo — disse a garota quando ainda não havia realizado o exame.

Após conferir o resultado positivo do teste, a cantora afirma ter ''70% de certeza'' de que a filha é do professor de capoeira Lucas Buda, de 29 anos. ''Fiquei só com ele até agora, e assumi (um relacionamento) com minha empresária, não tem como eu engravidar dela'', disse ela à Quem. ''Um pouco antes de eu conhecer o Buda, terminei um relacionamento de quatro anos, mas quando fiquei com o Buda, não estava mais com ninguém.''

Buda, entretanto, afirmou que não existe possibilidade de que a filha seja dele: ''É um tema muito sensível e que eu sempre pautei por não ter conhecido o meu pai. Essa notícia me deixa bastante chateado porque não tem chances do filho ser meu. De toda forma, eu estou disponível para fazer o teste de DNA assim que possível para confirmar isso por meios legais'', disse à publicação.

Em um vídeo publicado também na plataforma, Nina Capelly aparece cantando uma música gospel junto com Lucas Buda, em abril deste ano, pouco tempo depois do ex-BBB deixar o reality show da TV Globo. Hoje, entretanto, diz que não tem conseguido falar com ele sobre a possibilidade de que seja o pai do bebê que espera: ''Hoje em dia, tem teste de DNA que dá para fazer na gravidez e não me nego a fazer'', afirmou a Quem.

A empresária com quem Nina namora é Ketlin Hernandes. Segundo a funkeira à publicação, a namorada a apoia neste momento: ''Ela falou que vai me ajudar. Ela recebeu bem a notícia e está segurando minha mão''. A cantora já é mãe de um menino, com quem aparece em algumas publicações no Instagram, mídia na qual tem mais de 300 mil seguidores.

Veja também

cultura Polícia divulga novos detalhes sobre assassinato do ator americano Johnny Wactor em Los Angeles