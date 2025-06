'Fúria': Claudia Raia, MC Cabelinho e Alice Carvalho são destaques em série sobre MMA

A- A+

O MMA e seus lutadores é o tema de "Fúria", nova série nacional de ficção da Netflix que começa a ser rodada neste mês de junho, no Rio, segundo anúncio da plataforma divulgado nesta quarta-feira. O elenco é de peso: tem Claudia Raia, MC Cabelinho, Alice Carvalho, Eduardo Moscovis, Fabio Lago e Bianca Comparato.

O protagonista é o jovem Vinicius Neri, que tem vários curtas na carreira. Ele interpreta um jovem resgatado à beira da morte por um treinador de MMA. Sem nenhuma memória do passado, ele passa a se chamar Marcelo e tem, como objetivo de vida, se tornar relevante no mundo das artes marciais. À que medida que o passado vem à tona, no entanto, ele descobre estar envolvido em segredos que ameaçam sua vida e a do treinador.

"Fúria" é uma criação de Igor Verde e Gustavo Bragança. A direção geral é de José Henrique Fonseca.

