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entretenimento 'Fúria' e mais: 7 séries de investigação recentes para maratonar no streaming Com oito episódios na primeira temporada, Fúria se aproxima do desfecho: o último capítulo está previsto para a próxima segunda-feira (31)

Quem gosta de investigações policiais, crimes sem solução aparente e personagens que precisam ir além das pistas óbvias ganhou novas opções nos serviços de streaming. Entre as produções recentes está Fúria, série estrelada por Emmy Rossum, conhecida pelo papel de Fiona Gallagher em Shameless, que chegou ao Disney+ com uma trama centrada na perseguição a uma suspeita de assassinatos.

Com oito episódios na primeira temporada, Fúria se aproxima do desfecho: o último capítulo está previsto para a próxima segunda-feira (31).

Dirigida por Brian Kirk e criada por Elizabeth Meriwether, também creditada como Liz Meriwether, a produção acompanha Alice Black (Emmy Rossum), uma agente que entra para o FBI determinada a solucionar um caso que desafia as autoridades.

O que começa como uma investigação profissional aos poucos ganha contornos pessoais. Conforme Alice se aproxima da suspeita, a divisão entre caçadora e caça fica cada vez menos clara, enquanto a série explora a relação psicológica estabelecida entre as duas.

Se Fúria chamou a atenção dos fãs do gênero, outras produções lançadas recentemente também investem em mistérios, crimes violentos e investigações conduzidas por personagens que carregam seus próprios conflitos. Veja a seguir outros títulos para quem procura novas opções para maratonar.

Os Casos de Harry Hole - Netflix

Baseada nos livros do escritor norueguês Jo Nesbø, a série apresenta Harry Hole (Tobias Santelmann), um detetive brilhante, mas conhecido pelo temperamento difícil e pelos problemas pessoais. A trama começa quando uma sequência de assassinatos interligados coloca Oslo em alerta.

Cinco anos depois de enfrentar uma perda devastadora, Hole retorna ao centro de uma investigação que também o obriga a lidar com questões de seu passado. Ao seguir as pistas deixadas pelo assassino, ele descobre que Tom Waaler (Joel Kinnaman), seu antigo rival dentro da polícia, pode estar envolvido em um esquema de corrupção.

Scarpetta - Prime Video

Nicole Kidman interpreta Kay Scarpetta, uma patologista forense que retorna à cidade onde iniciou a carreira para assumir uma posição de liderança. Pouco depois de chegar, ela é chamada para investigar um homicídio que apresenta semelhanças inquietantes com um caso que marcou seu passado profissional.

Enquanto analisa evidências e tenta estabelecer uma ligação entre os crimes, Scarpetta passa a considerar a possibilidade de estar diante de um assassino em série. A investigação também a coloca novamente diante de conflitos familiares, especialmente da relação difícil com a irmã, Dorothy Farinelli (Jamie Lee Curtis).

Sacrifício de Sangue - Netflix

Em Estocolmo, uma ocorrência aparentemente simples se transforma em um caso de assassinato. Policiais enviados para investigar uma invasão a uma casa de veraneio encontram o imóvel vazio. No dia seguinte, porém, os dois agentes são encontrados mortos.

A partir daí, uma série de assassinatos começa a atingir integrantes da polícia. Para tentar interromper a sequência de crimes, o detetive Thomas (Jakob Oftebro) recorre ao pai, Alfred (Peter Andersson), um ex-policial aposentado. A parceria entre os dois é marcada pelas diferenças entre pai e filho, mas a necessidade de solucionar o caso os força a trabalhar juntos.

Dope Thief (Ladrões de Drogas) - Apple TV+

Brian Tyree Henry e Wagner Moura estrelam a produção como dois amigos de longa data que vivem de pequenos golpes e decidem se passar por agentes da DEA, a agência antidrogas dos Estados Unidos. O plano, porém, sai do controle quando eles descobrem uma operação de tráfico muito maior do que imaginavam.

A partir daí, o que parecia ser apenas mais um golpe transforma-se em uma investigação envolvendo criminosos perigosos e uma rede de tráfico.

Criada por Peter Craig e baseada no livro homônimo de Dennis Tafoya, Dope Thief (Ladrões de Drogas) estreou em março de 2025 e combina elementos de suspense policial, ação e drama criminal

Cortina de Fumaça - Apple TV+

A série acompanha um investigador de incêndios criminosos e uma detetive que precisam trabalhar juntos para descobrir quem está por trás de uma sequência de incêndios provocados deliberadamente. Taron Egerton interpreta Dave Gudsen, especialista em incêndios, enquanto Jurnee Smollett vive a detetive Michelle Calderone.

Inspirada em acontecimentos reais e criada por Dennis Lehane, a produção transforma a investigação em uma disputa de desconfiança e segredos. Conforme os dois personagens avançam na busca pelos responsáveis, percebem que o caso pode ser mais complexo do que parecia inicialmente. A série estreou em junho de 2025 e tem nove episódios.

The Hunting Party - Prime Vídeo

A produção acompanha uma equipe especializada em localizar serial killers considerados extremamente perigosos. O ponto de partida é uma situação incomum: criminosos que estavam presos conseguem escapar e passam a representar uma nova ameaça.

Embora exista uma investigação principal que conduz a temporada, cada episódio apresenta um assassino diferente e acompanha a equipe na tentativa de encontrá-lo antes que volte a atacar. A primeira temporada também está disponível no Globoplay.

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