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Streaming "Fúria", série da Netflix sobre universo do MMA, equilibra lutas e suspense Produção estreia nesta quarta-feira (29), com Alice Carvalho, Claudia Raia, MC Cabelinho e outros nomes no elenco

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Entregar boas séries que misturam ação e suspense tem se tornado uma marca da parceria entre a Netflix e o audiovisual brasileiro. A mesma plataforma que lançou “DNA do Crime” e “Os Donos do Jogo” acrescenta ao seu catálogo “Fúria”, nesta quarta-feira (29), um novo thriller nacional que promete prender a atenção do público daqui e de outros países.

Com direção geral de José Henrique Fonseca, a produção mergulha em um universo intrigante e ainda pouco explorado pela ficção: as lutas de MMA (artes marciais mistas), esse esporte com sigla em inglês, mas que tem origem ligada ao Brasil. O roteiro parte de uma ideia original da dupla Igor Verde e Gustavo Bragança.



Boa parte da trama se desenvolve nos octógonos, com lutas bem coreografadas e que quase sempre resultam em um pouco de sangue derramado. No centro dos acontecimentos estão duas academias antagônicas: a sucateada Trindade, que retira da marginalidade jovens periféricos, e a luxuosa Alpha Rio, especialista em garimpar talentos e projetá-los ao estrelato.

Quem está à frente da Trindade é Tony (Fábio Lago), antigo lutador que acumula dívidas para conseguir tocar sua escola. Trabalhando em um lixão, ele acaba encontrando um homem quase morto e o ajuda. Chamado depois de Marcelo Lázaro (Vinicius Neri), o rapaz não tem nenhuma memória sobre o seu passado, mas apresenta um incrível aptidão para a luta.

Vencendo a resistência inicial de Tony, Marcelo passa a ser treinado por ele e, aos poucos, passa a chamar a atenção no mundo do MMA. Seu passado, no entanto, não o deixa em paz e, quanto mais coisas o lutar descobre sobre isso, mais ele coloca em risco a própria vida e a de seus novos amigos.

Mais do que apenas trazer a luta como pano de fundo, “Fúria” funciona como uma grande homenagem ao MMA. Prova disso é a presença de nomes consagrados do esporte, como o ex-campeão Anderson Silva, que surge interpretando um personagem enigmático em uma participação especial.

A série consegue equilibrar bem o suspense envolvendo Marcelo com o dinamismo das cenas de luta. Para além da ação, os personagens trazem dramas pessoais, dilemas éticos e envolvimento afetivo que enriquecem a história como um todo.

O elenco é um dos pontos altos de “Fúria”. A escalação traz nomes novos e promissores, como MC Cabelinho, Alice Carvalho, Kelner Macêdo, Jonas Ponciano e Camila Damião, além de veteranos que dispensam apresentações, como Claudia Raia, Eduardo Moscovis, Babu Santana e Bianca Comparato.

Fábio Lago, que também está no ar na novela “A Nobreza do Amor”, rouba a cena sempre que aparece, provando sua versatilidade como ator que transita bem entre o drama e o humor. Vinicius Neri, por sua vez, consegue imprimir bem a confusão mental de seu personagem.

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