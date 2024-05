"Furiosa": o que se sabe até agora sobre o filme ovacionado em Cannes; veja

Os seis primeiros minutos de Furiosa: Uma Saga Mad Max, foram revelados nas redes sociais nessa quinta-feira, 16.

As cenas a seguir contém spoilers

Furiosa Exclusive! - Watch brand new film footage from #FURIOSA



A chronicle fuelled by vengeance. See where it all started on May 24. FURIOSA: A MAD MAX SAGA - only in Cinemas, book now at ODEON https://t.co/17fRl80Whb pic.twitter.com/PA5rB6M8Pf