''Furiosa: uma saga Mad Max'' e ''Garfield Fora de casa'' decepcionam nas bilheterias dos EUA

Apesar de buscarem públicos diversos, "Furiosa: uma saga Mad Max" e "Garfield — Fora de casa" tiveram algo em comum em seus lançamentos nos Estados Unidos, na última quinta-feira (23). Os dois longas decepcionaram nas bilheterias, despertando a atenção do indústria americana.

Prelúdio de "Mad Max: Estrada da Fúria", "Furiosa" estreou na primeira colocação do top 10 ao arrecadar US$ 32 milhões, seguindo de perto pela animação "Garfield", com US$ 31,1 milhões, no período de quatro dias, em razão do feriado do Memorial Day.

Uma das apostas das bilheterias para 2024, "Furiosa" entregou números frustrantes para o estúdio, que investiu US$ 168 milhões na produção, sem contar os gostos com marketing. Analistas de mercado, temem que os números podem indicar um ano mais frustrante no chamado box office, sem um grande evento para impulsionar a arrecadação, como foi "Barbenheimer" no ano passado.

Desde 1995, quando "Gasparzinho, o fantasminha camarada" arrecadou US$ 22 milhões no Memorial Day, que o feriado não registrava números tão baixos. Mesmo no pós-pandemia, em 2021, "Um lugar silencioso: parte II" faturou US$ 57,1 milhões em sua estreia nesta data. No ano passado, "A pequena sereia" faturou US$ 118 milhões no período.

Agora, Hollywood torce para bons resultados de "Deadpool & Wolverine", "Divertida mente 2" e "Meu malvado favorito 4" para impulsionar o ano.

