Dono do Fusca Amarelo de "O Agente Secreto" envia mensagem para Kleber Mendonça Filho
Em conversa compartilhada pelo cineasta, proprietário diz que carro ficou famoso
O diretor Kleber Mendonça Filho compartilhou, na última quarta-feira (4), uma mensagem recebida pelas redes sociais. Na conversa, o diretor de “O Agente Secreto” é parabenizado pelo dono do Fusca amarelo 1972 que aparece no filme.
“Parabéns por tudo. E Piu Piu tá muito famoso”, escreveu o empresário recifense Antoliano Azevedo, proprietário do veículo, que é chamado carinhosamente por ele pelo apelido de “Piu Piu”.
O Fusca se tornou um dos símbolos do longa-metragem indicado ao Oscar em quatro categorias. Na trama, que é ambientada no Recife dos anos 1970, o carro é dirigido por Marcelo, personagem interpretado por Wagner Moura.
Antoliano acompanhou seu veículo nos sets de gravação e conheceu pessoalmente Wagner Moura. Após o sucesso do filme, “Piu Piu” também ganhou reconhecimento e chegou a ser exibido em shoppings do Recife.