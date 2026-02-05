Qui, 05 de Fevereiro

CINEMA

Dono do Fusca Amarelo de "O Agente Secreto" envia mensagem para Kleber Mendonça Filho

Em conversa compartilhada pelo cineasta, proprietário diz que carro ficou famoso

Fusca amarelo 1972 virou personagem de "O Agente Secreto"Fusca amarelo 1972 virou personagem de "O Agente Secreto" - Foto: Victor Jucá/Divulgação

O diretor Kleber Mendonça Filho compartilhou, na última quarta-feira (4), uma mensagem recebida pelas redes sociais. Na conversa, o diretor de “O Agente Secreto” é parabenizado pelo dono do Fusca amarelo 1972 que aparece no filme.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Um post compartilhado por Kleber Mendonça Filho (@kleber_mendonca_filho)

“Parabéns por tudo. E Piu Piu tá muito famoso”, escreveu o empresário recifense Antoliano Azevedo, proprietário do veículo, que é chamado carinhosamente por ele pelo apelido de “Piu Piu”. 
 

O Fusca se tornou um dos símbolos do longa-metragem indicado ao Oscar em quatro categorias. Na trama, que é ambientada no Recife dos anos 1970, o carro é dirigido por Marcelo, personagem interpretado por Wagner Moura. 

Antoliano acompanhou seu veículo nos sets de gravação e conheceu pessoalmente Wagner Moura. Após o sucesso do filme, “Piu Piu” também ganhou reconhecimento e chegou a ser exibido em shoppings do Recife. 

