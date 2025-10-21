A- A+

"O AGENTE SECRETO" Fusca de "O Agente Secreto" estará em exposição no Recife; saiba onde e quando Automóvel é peça chave na trama do filme do diretor Kleber Mendonça Filho

Com estreia em circuito comercial marcada para o dia 6 de novembro, o longa-metragem "O Agente Secreto", do diretor pernambucano Kleber Mendonça Filho e protagonizado por Wagner Moura, terá sessões de pré-estreia no Recife no próximo sábado, 25 de outubro.

Os cinéfilos que forem conferir a pré-especial no Moviemax do Shopping ETC, no Parnamirim, zona norte do Recife, poderão se aproximar ainda mais do universo do filme ambientado na capital pernambucana.

Na frente do shopping ficará exposto o Fusca amarelo que foi usado no filme, e um elemento chave da trama.

O automóvel ficará em exibição e disponível para fotos apenas no sábado, das 19h às 21h.



*Com informações da assessoria de imprensa

