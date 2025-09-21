A- A+

cinema "Futuro Futuro", de Davi Pretto, é o vencedor do 58º Festival de Brasília do Cinema Brasileiro Longa, que mistura drama e ficção científica, teve a sua produção interrompida pelas enchentes de Porto Alegre

O longa "Futuro Futuro", de Davi Pretto, foi o grande vencedor do 58º Festival de Brasília do Cinema Brasileiro, que encerrou sua edição comemorativa de 60 anos neste sábado (20). A produção levou quatro prêmios da Mostra Competitiva: longa, roteiro, montagem e uma menção honrosa ao ator Zé Maria Pescador.

Quarto longa de Pretto, "Futuro Futuro" teve sua produção interrompida pelas enchentes em Porto Alegre. A trama, que mistura drama e ficção-científica, se passa em um futuro em que os avanços em inteligência artificial coexistem com uma nova síndrome neurológica.



Já o público elegeu "Assalto à Brasileira", de José Eduardo Belmonte, como o favorito da competição. Outros destaques foram "Corpo da Paz", de Torquato Joel, premiado em categorias técnicas, e "Quatro Meninas", de Karen Suzane, que recebeu o Prêmio Especial do Júri.

Homenagem à Fernandona

Entre os curtas, o grande vencedor foi "Laudelina e a felicidade guerreira", de Milena Manfredini, que levou o Candango de Melhor Filme, além de Melhor Montagem e prêmios paralelos da Abraccine e do Zózimo Bulbul. "Couraça", de Susan Kalil e Daniel Arcades, ganhou o prêmio do público..

Um dos momentos mais emocionantes da noite foi a homenagem à atriz Fernanda Montenegro, de 95 anos, que recebeu o Troféu Candango pelo Conjunto da Obra. Primeira atriz a vencer o prêmio de Melhor Atriz no festival, em 1965, Fernanda enviou um vídeo de agradecimento.

Os premiados da Mostra Competitiva

Melhor Montagem: Bruno Carboni (Futuro Futuro)

Melhor Edição de Som: Bruno Alves (Corpo da Paz)

Melhor Trilha Sonora: Haley Guimarães (Corpo da Paz)

Melhor Direção de Arte: Romero Sousa (Corpo da Paz)

Melhor Fotografia: Rodolpho Barros (Corpo da Paz)

Melhor Ator: Murilo Benício (Assalto à Brasileira)

Melhor Atriz: Dhara Lopes (Quatro Meninas)

Melhor Ator Coadjuvante: Christian Malheiros (Assalto à Brasileira)

Melhor Atriz Coadjuvante: Maria Ibrain (Quatro Meninas)

Melhor Roteiro: Davi Pretto (Futuro Futuro)

Melhor Direção: Karol Maia (Aqui Não Entra Luz)

Melhor Longa-Metragem (Júri Oficial): Futuro Futuro, de Davi Pretto

Melhor Longa-Metragem (Júri Popular): Assalto à Brasileira, de José Eduardo Belmonte

Prêmio Especial do Júri: Quatro Meninas, de Karen Suzane

Menção Honrosa do Júri: Zé Maria Pescador (Futuro Futuro)

